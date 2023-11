Marcelo à propos de la Copa Libertadores : « Le titre le plus important de ma carrière »

La Copa Libertadores, bien au-dessus de la Ligue des champions.

Joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, au coude à coude avec Karim Benzema (25 trophées chacun), Marcelo a vécu plus belle émotion encore samedi soir. Le latéral brésilien a en effet soulevé la première Copa Libertadores de l’histoire de son club formateur, Fluminense. « Le Real me comprendra : aujourd’hui, j’ai remporté le titre le plus important de ma carrière parce que Fluminense est le club qui m’a élevé », s’est-il ému après la rencontre au micro d’ESPN.

« C’est mon club de cœur. Je remporte ce trophée avec le club qui m’a donné tous les outils pour faire ma carrière, avec les employés qui m’ont vu grandir, a-t-il insisté. Il n’y a rien de plus gratifiant. Cela n’a pas de prix. » Titulaire au coup d’envoi, l’international auriverde est sorti après 80 minutes, suivant du banc la victoire de ses coéquipiers en prolongation, fondant notamment en larmes au moment du but victorieux de John Kennedy.

Les premières fois, toujours les plus belles.

Fluminense soulève sa première Copa Libertadores !