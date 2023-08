L’effroyable blessure provoquée par Marcelo au Brésil

Attention, images très difficiles à regarder.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Marcelo a, bien malgré lui, infligé une des blessures les plus épouvantables jamais vue sur un terrain de foot. Alors que son équipe de Fluminense affrontait Argentinos Juniors à Buenos Aires en huitièmes de finale aller de la Copa Libertadores, l’ancien latéral du Real Madrid a voulu montrer qu’il savait encore dribbler. Peu avant l’heure de jeu, tandis que les locaux mènent 1-0, il tente un râteau mais prend appui sur la jambe gauche de Luciano Sánchez. Le genou du défenseur argentin se tord et plie sa guibole dans un sens inimaginable.

On est possiblement sur la pire blessure de tous les temps. pic.twitter.com/gfjrzuzCUY — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@Zemal_GOAT16) August 1, 2023

Marcelo va alors directement prendre des nouvelles de son adversaire, qui hurle de douleur, et constate la gravité de la blessure. Il est logiquement expulsé et sort du terrain en larmes. Après la rencontre, conclue sur le score de 1-1, celui qui est revenu au Brésil en février dernier après une expérience ratée à l’Olympiakos, a publié un message sur Instagram où il dit avoir vécu « un moment très difficile sur le terrain ».« J’ai blessé involontairement un autre joueur. Je te souhaite le meilleur rétablissement possible, Luciano. Toute la force du monde », a-t-il poursuivi.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Boucher n’est pas une profession en danger au Brésil.

Pronostic Argentinos Jr Instituto : Analyse, cotes et prono du match de championnat argentin