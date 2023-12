L’Arabie saoudite fait un appel du pied à Mohamed Salah

Qui dit mercato, dit Saoudie.

Déjà sur les côtes de Kylian Mbappé, l’Arabie saoudite ne compte pas baisser le pied ou calmer ses ardeurs et veut continuer d’attirer toutes les stars du ballon rond aux côtés de CR7 et du Nueve. Interrogé par Sky Sports, le directeur du football de la Saudi Pro League vise notamment la chevelure et le personnage de Mohamed Salah pour les prochains mercatos.

« Salah, dès qu’il sera disponible, nous sommes prêts à l’écouter. Nous comprenons qu’il soit heureux à Liverpool actuellement, nous le respectons et nous ne voulons pas donner l’impression de lui mettre la pression. Mais s’il y a ne serait-ce qu’une fenêtre de tir, Mo Salah est un joueur que nous voulons à tout prix dans notre ligue. Nous respectons Liverpool et compte tenu de la situation, l’initiative doit venir de lui, pas de nous. Nous ne lui forcerons pas la main. Si un jour les choses doivent se faire, nous devons tous être sur la même longueur d’ondes », a lancé Michael Emenalo, qui a la particularité d’être l’ancien adjoint de Carlo Ancelotti à Chelsea, où il a déjà côtoyé… Mohamed Salah. Si le Pharaon n’est pas prêt de bouger cet hiver et de lâcher la Premier League, le ton est donné.

Après tout, c’est le rêve de tout Ballon d’or africain qui se respecte de se prendre un stop par Andrei Girotto.