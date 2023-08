L’Arabie saoudite inquiète Jürgen Klopp

C’est vrai que son équipe pourrait se faire taper par Al-Hilal, maintenant.

L’offensive de l’Arabie saoudite sur ce mercato fait jaser, au point d’inquiéter certains entraîneurs d’équipes pourtant fortunées. En marge du match amical entre Liverpool et le Bayern Munich, qui aura lieu ce mercredi à Singapour, Jürgen Klopp a pu adresser ses inquiétudes quant à l’exode saoudien tandis que Sadio Mané vient de quitter la Bavière pour rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Selon le technicien allemand, « la pire chose est que la fenêtre de transfert en Arabie saoudite ferme trois semaines plus tard (qu’en Europe, NDLR) ».

Une différence à laquelle « la FIFA et l’UEFA doivent trouver des solutions », a précisé l’ex-coach de Mayence alors qu’il avance que l’influence du royaume est désormais « massive ». Trois des joueurs de son effectif de la saison dernière ont déjà cédé aux sirènes saoudiennes : Roberto Firmino, Jordan Henderson, et, très récemment, Fabinho. « C’est peut-être assez similaire à ce qu’il s’était passé quand la Chine a lancé son championnat. Il y a eu une ruée vers l’or du même type, et nous voyons maintenant un autre championnat essayer de devenir plus populaire et célèbre », a tenté d’analyser Thomas Tuchel.

Pour une fois que c’est la Chine qui est victime de contrefaçon.

