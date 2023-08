Al-Nassr officialise l’arrivée de Sadio Mané

Cristiano Ronaldo a un nouveau copain de jeu.

Après Seko Fofana, Marcelo Brozović et Alex Telles, c’est au tour de Sadio Mané de venir garnir les rangs d’Al-Nassr. Le club de la capitale saoudienne a officialisé l’arrivée de la star sénégalaise en provenance du Bayern Munich, où il était en « échec sportif » avec seulement douze buts et six passes décisives l’an dernier.

Al-Nassr aurait déboursé une somme avoisinant les 30 millions d’euros pour s’offrir les services de Mané. À 31 ans, Mané va donc connaître son sixième club après le FC Metz, le Red Bull Salzburg, Southampton, Liverpool et le Bayern. Il affrontera notamment sur les gazons du Royaume saoudien l’un de ses amis en sélection qui répond au nom de Kalidou Koulibaly. L’ancien défenseur emblématique du Napoli a fait le choix cet été de s’en aller défendre les couleurs d’Al-Hilal.

Les droits TV du championnat saoudien vont s’arracher au Sénégal.

Le départ de Sadio Mané est la « meilleure solution » selon Thomas Tuchel