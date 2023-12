Aston Villa fait tomber Manchester City et grimpe sur le podium

Aston Villa 1-0 Manchester City

But: Bailey (74e).

Manchester City n’était pas en odeur de sainteté à Birmingham, et cela s’est ressenti.

Confronté à une très belle équipe d’Aston Villa, le champion d’Angleterre en titre devait suivre le rythme soutenu proposé par Arsenal en tête du championnat. Dans les faits, cela s’est traduit par un bourbier en plein cœur de Villa Park. Grâce à leur capitaine John McGinn à la manœuvre, les Villans ont contraint Ederson à plusieurs parades devant Leon Bailey (6e, 23e) et Pau Torres (8e) pour indiquer aux Mancuniens l’ampleur du traquenard. Menacé, City s’est rebellé grâce à son arme offensive favorite mais Erling Haaland a buté sur un excellent Emiliano Martinez, auteur d’une double parade décisive (11e).

Peu tranchant face à un collectif bien huilé, les Citizens ont subi les assauts adverses en deuxième période. Et si la frappe de McGinn est passée de peu à côté (64e), la percée axiale de Bailey s’est soldée par un tir dévié pour tromper Ederson et ouvrir le score dans la folie ambiante (74e, 1-0). Porté par son public, Aston Villa a frôlé le break mais la frappe enroulée de Douglas Luiz a terminé sur le poteau (85e). Après trois matchs nuls consécutifs, Manchester City a cherché la clé pour recoller au tableau d’affichage mais Martinez est resté impassable. Grâce à ce succès, Villa récupère la troisième place du championnat et éjecte son adversaire du podium.

C’est la première victoire d’Unai Emery contre Pep Guardiola en quatorze confrontations. Comme quoi, il faut toujours y croire.

Aston Villa (4-4-1-1): E.Martinez – Digne (A.Moreno, 90e), P.Torres, D.Carlos, Konsa – McGinn, D.Luiz, B.Kamara, Bailey (M.Diaby, 85e) – Tielemans (J.Ramsey, 85e) – Watkins (Durán, 90e). Entraîneur: Unai Emery.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson – Gvardiol, Dias, Walker – Akanji, Stones – Foden (Bobb, 73e), J.Alvarez (Kovačić, 68e), Lewis (M. Nunes, 68e), B.Silva – Haaland. Entraîneur: Josep Guardiola.

