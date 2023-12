Pronostic Aston Villa Manchester City : Analyse, cotes et match de Premier League

Manchester City se sort du piège Aston Villa

Cette affiche entre Aston Villa et Manchester City s’annonce très intéressante puisque les 2 équipes se trouvent dans le Top 4. Depuis l’arrivée d’Unai Emery à Birmingham, Villa n’a pas cessé de progresser. L’an passé, les Villans sont parvenus à accrocher une place européenne en Conference League et se retrouvent actuellement en 4e position de Premier League. Sur la scène européenne, la formation de Birmingham a déjà son ticket en poche pour les 8e de finale. En Premier League, Aston Villa est très performant avec 3 revers concédés, à chaque fois en déplacement à Newcastle, Liverpool et plus surprenant à Nottingham. Le week-end dernier, les Villans ont confirmé qu’ils rencontraient quelques difficultés loin de leur bases en étant tenu en échec à Bournemouth (2-2). Il est important de noter que 2 des défaites concédées l’ont été après une rencontre européenne. Dans son Villa Park, la bande à Emery est impressionnante avec 6 succès en autant de réception. Avec seulement 4 points de retard sur Arsenal, Villa s’apprête à disputer une semaine de tous les dangers avec les réceptions des Citizens puis celle des Gunners. Pour parvenir à sortir positivement de ces grosses affiches, Emery compte sur Watkins, impliqué sur 14 buts (8 buts et 6 passes décisives), sur Lucas Digne, McGinn ou Torres.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Manchester City vient de s’assurer sa place en 8e de finale de la Ligue des Champions en remportant son groupe devant Leipzig. En PL, les Skyblues restent sur deux résultats décevants à domicile avec des nuls contre Liverpool (1-1) et Tottenham (3-3). Lors de ces 2 rencontres, les Cityzens ont eu le score en leur faveur mais n’ont pas su conserver leur avance. Face aux Spurs, les hommes de Guardiola ont montré une très grande fébrilité défensive, encaissant 3 buts après les 2 déjà concédés contre Leipzig et 4 contre Chelsea. A la suite de ces 3 contre-performances, City se retrouve seulement en 3e place avec 3 points de retard sur Arsenal. Ce mercredi, la bande à Guardiola veut se relancer mais s’attend à un match très compliqué face à une excellente formation d’Aston Villa à domicile. Pour réussir à s’imposer au Villa Park, City compte évidemment sur Haaland, buteur de 6 buts sur ses 6 derniers matchs avec son club. Revanchard après 3 nuls de rang en PL, City a l’efffectif se reprendre à Birmingham face à Aston Villa.

► Le pari « Victoire Man City » est coté à 1,67 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 167€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Haaland buteur » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Aston Villa – Manchester City avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Aston Villa Manchester City encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !