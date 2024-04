Pronostic Manchester City Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Réaction attendue pour Manchester City face à Aston Villa

Manchester City enchaîne les matchs importants puisqu’après le choc du week-end dernier face à Arsenal (0-0), les Skyblues reçoivent Aston Villa, 4e. A 3 points de Liverpool, leader, Man City doit se reprendre pour ne pas laisser les Reds et les Gunners s’envoler. Le week-end dernier, les Cityzens se sont montrés trop brouillons face à Arsenal avec en plus des performances individuelles décevantes, à l’image des Haaland, Foden ou de Bruyne, pas dans un grand jour. L’entrée en fin de rencontre de Grealish et Doku a eu pour mérite d’apporter un peu plus de percussion, ce qui pourrait leur permettre de démarrer face à Villa. De plus, Guardiola fait face à quelques absences importantes puisque les Ederson, Walker ou Stones sont sur le flanc tandis que Nathan Aké s’est blessé contre Arsenal. A quelques jours de son choc face au Real Madrid, City doit se reprendre et monter en puissance. Pour cela, les Skyblues doivent améliorer leur prestation collective et compter sur le réveil de ses cadres offensifs. Ce mercredi, les hommes de Guardiola livrent un véritable test face à Villa et ne peuvent pas se permettre de perdre de nouveaux points.

En face, Aston Villa a un peu plus de mal depuis plusieurs semaines mais parvient à conserver sa place dans le Top 4. Le week-end dernier, les hommes d’Emery se sont imposés contre Wolverhampton avec un Diaby précieux, buteur et passeur pour le défenseur central Konsa dont on entend parler de plus en plus. Ce succès est venu stopper une série de 2 journées sans la moindre victoire. Engagé en quart de finale de la Conference League où il affrontera Lille, Villa fait face à plusieurs absences importantes avec les blessures des Mings, Buendia, Ramsey, Cash, Kamara et la plus récente celle de Watkins qui est tout simplement le meilleur buteur du club. Ce déplacement à l’Etihad ne réussit pas spécialement à Aston Villa qui ne s’est plus imposé depuis 2007 à Manchester. Depuis le début de l’année, Villa a perdu tous ses gros matchs en déplacement. Déterminé à se rattraper de son match face à Arsenal, City devrait prendre le dessus sur Aston Villa.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

