Arsenal chute contre Aston Villa et cède la place de leader

Aston Villa 1-0 Arsenal

But : McGinn (7e).

À n’en pas douter, ce 9 décembre 2023 restera un moment d’histoire pour Aston Villa. Et l’histoire, les vainqueurs l’écrivent et les vaincus la raconte, comme l’explique un rappeur des Hauts-de-Seine. Dans le temps additionnel de ce choc colossal entre Aston Villa et Arsenal, Kai Havertz a bien cru arracher le point du match nul au terme d’un cafouillage dans la surface adverse. Après utilisation de la VAR, l’arbitre central Jarred Gillett a tranché : la main de l’Allemand invalide ce but. Avec huit victoires en autant de réceptions depuis le début du championnat, Villa n’avait plus connu un tel démarrage sur ses terres depuis la saison 1932-1933. Unai Emery peut serrer les poings : son équipe est en acier trempé.

McGinn, capitaine à l’abordage

Dans leur antre de Villa Park, les hommes d’Emery n’ont peur de personne depuis quatorze rencontres en Premier League. Après Newcastle, Tottenham, West Ham et très récemment Manchester City, les Villans s’attaquent à un autre gros morceau du football anglais et à un leader également en pleine bourre. Face à Arsenal, l’épouvantail ne change pas son mode de fonctionnement et profite de la vitesse de Leon Bailey pour créer un premier décalage. Buteur contre City cette semaine, l’international jamaïcain fait joujou avec la défense des Gunners avant de servir John McGinn dans la surface. Pragmatique, le capitaine voit son contrôle lui rester dans les pieds mais dégaine un pointu pour surprendre David Raya et hausser les décibels à Birmingham (1-0, 7e).

4 – John McGinn has scored four goals in the Premier League this season, his best return in a single campaign in the competition. Vision. pic.twitter.com/HfRAbXRTGE — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2023

Menaçant dès les premières minutes, Aston Villa s’est mis dans la position du chassé. Au fur et à mesure de la première période, les locaux ont reculé pour laisser leurs adversaires s’essayer à l’égalisation. La demi-heure de jeu passée, une première frappe cadrée de Bukayo Saka est captée par Emiliano Martinez (32e), puis Diego Carlos dégage sur sa ligne un ballon piqué de Gabriel Martinelli par-dessus Martinez (35e). Très concentré, le champion du monde argentin a utilisé son instinct pour anticiper le tir à ras de terre de Martin Ødegaard (39e) avant de repousser une tentative de Gabriel Jesus (42e). Aston Villa plie, mais ne rompt pas.

Dibu et approuvé

Touché physiquement, Bailey cède sa place de dynamiteur à Moussa Diaby mais dans les faits, Arsenal continue d’insister pour revenir à hauteur de son adversaire au tableau d’affichage. Le pressing haut est proche de faire mouche sur une perte de balle de Boubacar Kamara, mais Dibu Martinez effectue un sortie salvatrice (55e). Et quand Ollie Watkins manque de communication avec son gardien sur corner, le poteau est là pour éviter le but contre son camp clownesque (57e). Certains parleront de la réussite des grands champions, d’autres de réussite tout court. Toujours est-il que le chronomètre avance en même temps que l’intensité exigée par Arsenal baisse minute après minute. En conséquence, les Villans ressortent la tête de l’eau et Lucas Digne (61e) puis Ollie Watkins (68e) obligent Raya à deux arrêts réflexes pour éviter le break. Las, les Londoniens rentrent bredouilles et délaissent leur trône de Premier League à Liverpool. Un trône qu’Aston Villa, deuxième à seulement un point des Reds, peut toucher avec les yeux.

Aston Villa (4-4-1-1): E.Martinez – Digne (A.Moreno, 78e), P.Torres, D.Carlos, Konsa (Cash, 66e) – McGinn, D.Luiz, B.Kamara (Dendoncker, 67e), Bailey (M.Diaby, 46e) – Tielemans (J.Ramsey, 56e) – Watkins. Entraîneur: Unai Emery.

Arsenal (4-3-3): Raya – Zinchenko (Nelson, 94e), Gabriel, Saliba, White – Rice, Ødegaard, Havertz – Saka, Martinelli (Trossard, 70e), G.Jesus (Nketiah, 82e). Entraîneur: Mikel Arteta.