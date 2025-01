Mikel Arteta n'est pas inquiet pour Arsenal malgré les absents

Maladie ou gueule de bois ?

Présent en conférence de presse après la victoire d’Arsenal sur la pelouse de Brentford (1-3) ce mercredi en clôture de la 19e journée de Premier League, Mikel Arteta (42 ans) est apparu soulagé de la victoire des siens malgré plusieurs forfaits de dernière minute dans les rangs des Gunners : « Ces choses arrivent : dans cette période, il y a toujours quelque chose, infections, virus, on peut se lever le matin et avoir une surprise malheureusement […] C’est un match très difficile à jouer, mais l’équipe a fait preuve de beaucoup de sang-froid et dans l’ensemble, je pense que nous méritons de gagner le match. »

Un mois de janvier chargé pour les Gunners

Amené à commenter la première titularisation du jeune Ethan Nwaneri (17 ans) sur le front de l’attaque, Arteta s’est montré élogieux : « C’est une décision que nous avons prise parce que je pensais qu’il était le meilleur joueur pour jouer à ce poste. Ethan a su se montrer patient, gérer sa frustration ou ses attentes, alors qu’il s’attendait sûrement à que tout aille beaucoup plus vite depuis ses débuts en 2022.Il a déjà joué beaucoup de matchs, beaucoup de minutes pour son âge, et il le mérite pleinement ».

🏆 Our Player of the Match last night… One of our own, Ethan Nwaneri ✨ pic.twitter.com/No1OdGdAKv — Arsenal (@Arsenal) January 2, 2025

Interrogé enfin sur une éventuelle pénurie de joueurs pour les semaines à venir à la suite des maladies (Havertz) comme des blessures de plus longue durée (Saka, Sterling), le technicien espagnol a préféré positiver malgré les huit matchs restants au programme d’Arsenal d’ici fin janvier : « Quand je vois la volonté de chacun de jouer à tout prix et la polyvalence que nous pouvons créer dans notre idée, la réponse est non. »

Certes plus facile à dire quand ça gagne, mais c’est cool aussi un coach qui ne pleurniche pas H24.

