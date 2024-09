Pronostic Nice Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Nice part du bon pied face à la Real Sociedad

L’OGC Nice a réalisé une saison intéressante sous la houlette de Farioli. Le Gym a notamment réussi à accrocher une place européenne et il lance cette campagne face à la Real Sociedad. Pour remplacer Farioli, les dirigeants azuréens ont misé sur Franck Haise, qui a permis au Racing Club de Lens de jouer le haut de tableau en Ligue 1 et de disputer la LDC. Battue lors de la 1re journée à Auxerre, Nice a ensuite signé un nul contre Toulouse (1-0) avant de s’imposer brillamment contre Angers (1-4). En déplacement au Vélodrome, le Gym a livré une bonne prestation mais a été puni par le réalisme marseillais (2-0). Finalement, les Aiglons se sont repris de la plus belle des manières en humiliant l’AS Saint-Étienne (8-0), en inscrivant notamment 6 buts lors de la première mi-temps. Cette large victoire intervient au meilleur des moments pour offrir de la confiance aux Niçois avant ce match compliqué face à la Real Sociedad. Franck Haise compte pour cela sur Ndombele, Moukoko, ou Guessand. L’autre bonne nouvelle est le retour de blessure de Sofiane Diop.

En face, la Real Sociedad a terminé en 6e position de Liga l’an passé. Les Basques avaient également atteint les 8es de finale de la Ligue des champions où ils s’étaient inclinés lors de la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Cet été, le club basque a vu ses internationaux attirer la convoitise avec notamment Le Normand, parti à l’Atlético, tandis que Merino a rejoint Arsenal. À noter que Zubimendi a quant à lui décidé de rester au club malgré les sollicitations de Liverpool. Le début de saison de la Real est compliqué puisque le club basque a seulement remporté un match face à l’Espanyol. Après 2 défaites de rang face au Real Madrid et Majorque, la Real Sociedad a stoppé l’hémorragie en signant un nul contre Valladolid (0-0). Actuellement, le club basque est en 16e position avec 1 seul point d’avance sur Getafe, premier relégable. Boosté par sa belle victoire face à l’ASSE, Nice devrait enchaîner face à la Real Sociedad.

