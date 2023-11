Les capitaines bientôt les seuls à pouvoir parler aux arbitres ?

Et c’est ainsi que Verratti devint capitaine.

L’Internation Football Association Board (IFAB) se réunit ce mardi et devrait annoncer le début d’une phase d’essai durant laquelle seuls les capitaines d’équipe seront autorisés à parler aux arbitres, à la manière de ce qui se fait au rugby. Selon les informations du Telegraph, cette mesure pourrait ainsi être testée dès la saison 2024-2025.

Des discussions devraient avoir lieu également sur la possible instauration de suspensions temporaires de 10 minutes pendant les matchs, une mesure déjà utilisée dans les compétitions de jeunes en Angleterre, mais qui ne devrait pas être testée chez les pros. Autre changement à venir, les mains involontaires effectuées sur la ligne du but ne seront plus sanctionnées que par un carton jaune, contre une exclusion directe actuellement.

En revanche, il n’y aura pas de changement majeur sur l’utilisation du VAR, contrairement à ce qui était demandé par les clubs.

U19 : l'Italie de la tentation