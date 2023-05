Djibril Cissé rejoint la Kings League de Gerard Piqué

Et le footballeur masqué est…Djibril Cissé !

Les affaires vont plutôt bien pour Gérard Piqué. Dans une vidéo publiée ce mercredi, le club de Los Troncos FC, qui évolue dans sa Kings League, a présenté sa nouvelle recrue, cachée sous un masque. Il s’agit de Djibril Cissé. L’ex-attaquant d’Auxerre et de l’OM a donc décidé de reprendre du service de l’autre côté des Pyrénées dans la compétition à succès créée par Gérard Piqué : la Kings League. C’est une ligue de foot à 7 basée à Barcelone et créée en 2022 avec des règles un peu différentes de ce que l’on qu’on connaît. Par exemple, les changements sont illimités et les cartons jaunes et rouges provoquent des exclusions temporaires de 2 et 5 minutes.

¡Yo soy Groot! ¡Yo soy el jugador 13! #GuardianesDeLaGalaxia3 pvbli pic.twitter.com/Cg7OLjiRxe — Los Troncos FC (@LosTroncosFC_) May 3, 2023

La règle en Kings League, c’est 12 équipes de 12 joueurs. Cissé devient donc le 13e joueur, mais de façon temporaire puisque pour le moment, il est prévu qu’il ne joue qu’un seul match. Des célèbres streamers espagnols dirigent les équipes, mais on retrouve aussi quelques stars dans la compétition. Javier Hernandez, plus connu sous le nom de Chicharito, est une figure majeure de la Kings League. Et il y a quelques mois, c’était Ronaldinho qui avait rejoint la Kings League.

L’employabilité des seniors, c’est ça.

Timothy Weah, made in USA