Top 10 : les matchs marquants de l'ère Guardiola à Manchester City

Alors qu’il s’apprête à disputer son dernier match avec Manchester City, Pep Guardiola peut regarder dans le rétro avec nostalgie. Retour sur les dix matchs marquants des Citizens de Pep.

→ Inter : 10 juin 2023 (1-0)

Bon, c’est certainement la finale la moins mémorable de ce siècle, mais pour Manchester City, elle est historique. Le 10 juin 2023 à l’Ataturk d’Istanbul, un plat du pied de Rodri à l’entrée de la surface offrait en effet une première Ligue des champions à City et une troisième à Pep Guardiola. L’aboutissement de son ère dans le nord de l’Angleterre. Rodri lui doit un Ballon d’or.

→ Leicester : 6 mai 2019 (1-0)

Guardiola nous aura bassiné quinze ans avec son tiki-taka, plus chiant qu’enthousiasmant (avis subjectif). Alors quand l’enchaînement de passes façon handball ne fonctionne pas, il faut souvent revenir à la base. Et quoi de mieux qu’un missile pour se faire mousser ? Dans une fin de partie étouffante contre Leicester – à une journée de la fin – Vincent Kompany en a ainsi été l’auteur, en plantant une chiche téléguidée pour offrir le titre à City, inscrire le 100e but du club à domicile cette saison-là, et un triplé inédit. Record.

"Where do you want your statue, Vincent Kompany?" 💥 5️⃣ years ago today, @VincentKompany netted THAT vital goal, propelling us to the PL title! 🚀🏆 pic.twitter.com/ndpTtWwZ1f — Manchester City (@ManCity) May 6, 2024

→ Real Madrid : 17 mai 2023 (4-0)

Lors de la saison 2021-2022, en demies de C1, le Real Madrid avait offert l’une des plus belles remontées de l’histoire, en collant deux pions en cinq minutes à City et son chauve de coach. L’année suivante, il fallait logiquement laver l’affront. En 91 minutes, douche comprise, les Skyblues ont donc pris l’enjeu au pied de la lettre, matant la Maison Blanche par quatre fois. Pour connaître la suite : lire la première notule.

→ Tottenham : 17 avril 2019 (4-3)

Les romantiques casse-burnes ont parfois raison : certaines éliminations sont épiques. Ce 17 avril 2019, Manchester City est donc sorti par la grande porte contre Tottenham. Défait à l’aller 1-0 à Londres, City a longtemps fait la remontée (4-2), avant de se faire surprendre par un but de la main signé Llorente, puis par celui refusé à Sterling dans les ultimes secondes, pour un hors-jeu au millimètre. Une dramaturgie folle. C’était alors la première saison avec VAR. Guardiola a trouvé un ordinateur plus puissant que lui.

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→ Liverpool : 12 septembre 2017 (5-0)

Après Guardiola et Mourinho, Jürgen Klopp a débarqué à son tour pour s’asseoir sur le trône d’Angleterre. Mais Pep lui a vite rappelé les lois de la hiérarchie, en tordant son Liverpool un soir d’automne. Leroy Sané et Gabriel Jesus (deux fois), suivis du Kun Agüero ont marqué et lancé une saison exceptionnelle pour leur club. Pour connaître la suite : lire l’avant-dernière notule.

→ Manchester United : 10 septembre 2016 (1-2)

Avant Klopp, il n’y avait donc que Guardiola et Mourinho. Mise en pause quelques temps, la bromance virile débutée en Espagne est repartie de plus belle outre-Manche lorsque les deux latins débarquent à Manchester à l’été 2016. Forcément, les retrouvailles se sont mieux passées pour Pep, sorti vainqueur (1-2). Le début de la fin pour l’un, la fin du début pour l’autre.

→ Chelsea : 29 mai 2021 (1-0)

Défaite encourageante toujours. Après avoir échoué à sa porte, Manchester City goûtait enfin à la finale de Ligue des champions. En plein Covid, l’équipe de Guardiola – annoncée favorite – se casse la gueule et offre aux Blues leur deuxième sacre continental. L’un des plus mauvais coups tactiques du Catalan (un tir cadré) et l’un de ses plus gros échecs, surtout.

→ Tottenham : 14 mai 2024 (0-2)

Que retenir du passage de Stefan Ortega à Manchester City ? Pour nous, absolument rien. Mais pour Pep Guardiola, beaucoup. Le 14 mai 2024, face à Tottenham, City mène d’un but et file vers un nouveau sacre en championnat, au nez et à la barbe d’Arsenal. Sauf que dans les dernières minutes, Son Heung-min a décidé de gâcher la fête en partant seul face au but. En égalisant, le Sud-Coréen remettait les Gunners en tête. Que nenni dit alors Ortega, dont la jambe tendue est venue détourner le cuir, pour le grand bonheur de Guardiola, carrément tombé à la renverse. Dibu Martínez a applaudi.

→ AS Monaco : 21 février 2017 (5-3)

Si l’AS Monaco a réalisé une campagne 2016-2017 exceptionnelle, son duel face à Manchester City en C1 y est pour beaucoup. Le huitième de finale aller, disputé à l’Etihad Stadium, a ainsi atteint l’apothéose du spectacle que peut proposer une partie de ballon. Parce que huit buts ont été marqués, que City a fait le show, et que, accessoirement, Mbappé s’est révélé. L’une des plus belles œuvres guardiolesques, cependant achevée par une élimination. Vive la Ligue 1.

→ Southampton : 13 mai 2018 (0-1)

Depuis la nuit des temps, 100 a toujours été mieux que 97. Lors de la dernière journée de Premier League 2017-2018, Manchester City avait ainsi l’occasion d’atteindre les 100 points en championnat en cas de succès à Southampton. Performance jamais réalisée en Angleterre. Et comme tout exploit doit se faire dans la douleur, c’est à la 90e+4 que Gabriel Jesus est parvenu à placer son lob astucieux afin d’assurer ce record-breaker. Avec le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, City est le seul club à avoir atteint ce total.

→ Bonus : Exeter City : 10 janvier 2026 (10-1)

Bah parce que 10 buts.

Manchester City frappe fort pour rendre hommage à Guardiola