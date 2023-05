Manchester City piétine le Real et fonce sur Istanbul

Manchester City 4-0 Real Madrid

Buts : Bernardo Silva (23e et 37e), Militão CSC (76e) et J. Álvarez (90e+1) pour les Skyblues

Cette fois, Pep Guardiola n’a rien inventé pour se mettre seul en difficulté. Le gourou catalan s’est contenté de laisser ses Skyblues réciter leur football champagne, et rouler, comme peu d’équipes sont capables de le faire, sur le Real Madrid (4-0), malgré Thibaut Courtois. Manchester City sera bien au rendez-vous du dernier acte de la Ligue des champions, prévu le 10 juin prochain à Istanbul, contre une Inter elle aussi en mission, dans un autre registre. En ligne de mire, un triplé historique pour faire la nique à Sir Alex Ferguson et rien d’autre, tant le statut de favori du club des frères Gallagher ne fait absolument aucun doute.

Allô ! Maman, Bernardo

Panique à bord. Tel a été le refrain merengue sur l’ensemble d’un premier acte copieux de la part de Citizens survoltés, bien décidés à enfin aller au bout de leur idée. Trouvé dans la profondeur par Kevin De Bruyne, Erling Haaland ne trouve pas de fenêtre de tir après avoir dribblé Courtois sur la gauche, mais Rodri jaillit sur la remise en retrait, élimine Toni Kroos et Luka Modrić, avant de trop croiser du droit sur sa percée dans la surface (7e). La pression de City ne faiblit pas, et Jack Grealish adresse un délice de centre piqué au-dessus de David Alaba pour Haaland, mais le Norvégien envoie sa tête axiale dans le bassin de Thibaut Courtois (13e). Le premier arrêt de grande classe du Diable rouge, qui sort ensuite du bout des doigts un autre coup de casque du fils d’Alf-Inge (21e), consécutif à une remise de Manuel Akanji sur corner. Au bout d’un quart d’heure, les statistiques sont humiliantes pour la Casa Blanca : 124 passes complétées à 13, en sa défaveur.

Inspiré, De Bruyne manque de surprendre son compatriote belge avec un coup franc très lointain venu friser avec le premier poteau (19e). Comme une évidence, KDB trouve finalement l’ouverture entre Kroos et Modrić : seul, Bernardo Silva fusille Courtois avec une pastèque surpuissante du pied gauche (1-0, 23e). Haaland, lui, peine toujours à régler la mire sur cette double manche (27e). Pétrifié, le Real ne passe même pas en contre dans les couloirs, la preuve lorsque Vinícius Jr est tout simplement rattrapé par Kyle Walker, puis battu à l’épaule (32e). Mais comme il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion, Kroos tamponne la transversale d’Ederson avec une frappe long range des plus lourdes (35e). Ébauche de temps fort ? Quelle idée ! À la retombée d’une frappe contrée de Gündoğan, Bernardo Silva catapulte sa tête hors de portée de Courtois et d’Alaba (2-0, 37e), et prolonge l’agonie des rois d’Europe.

Merengues marbrés, Merengues fondus

Au retour des vestiaires, le jeu se hache, et l’intensité baisse d’un cran, tandis que le Real Madrid est incapable de se montrer dangereux sur attaque placée, qui plus est avec un Karim Benzema immobile. C’est uniquement sur un coup franc lointain que David Alaba est en mesure d’envoyer une sorte de feuille morte flottante qu’Ederson claque en corner (51e). De l’autre côté, Haaland est toujours aussi maladroit, et dégaine du droit sans conviction dans le genou de Courtois, avant que le cuir ne rebondisse sur la barre (73e). Les hommes de Carlo Ancelotti baissent définitivement le sourcil sur un coup franc excentré botté par De Bruyne, et dévié par Éder Militão au nez et à la barbe d’un Courtois héroïque, mais au bout du rouleau (3-0, 76e). Invaincus depuis 22 matchs, les Skyblues laissent Ederson fermer la porte coup sur coup au Nueve et à Dani Ceballos (83e), puis bouclent leur concerto via Julián Álvarez, servi à l’aveugle par Phil Foden entre Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger (4-0, 90e+1). La défense de l’Inter a sans doute souffert par contumace avec les Merengues, en sachant ce qui pourrait l’attendre dans la capitale turque.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri – B. Silva, De Bruyne (Foden, 84e), Gündoğan (Mahrez, 79e), Grealish – Haaland (J. Álvarez, 89e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal (L. Vázquez, 80e), Militão, Alaba, Camavinga (Tchouaméni, 80e) – Valverde, Kroos (Asensio, 70e), Modrić (Rüdiger, 63e) – Rodrygo (Ceballos, 80e), Benzema, Vinícius Jr. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Revivez la démonstration de City contre le Real (4-0)