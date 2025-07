Après Manchester City, Pep Guardiola veut faire une « pause »

Vers l’année de trop ?

Troisième de Premier League, barragiste de la Ligue des champions, finaliste de FA Cup, éliminé au quatrième tour de Carabao Cup, huitième-de-finaliste du Mondial des clubs, c’est peu dire que la saison 2024-2025 de Manchester City est ratée, autant d’un point de vue comptable qu’au niveau du jeu. Malgré cet échec, Pep Guardiola n’a pas jeté l’éponge et est prêt à repartir pour un tour, avec un effectif qui semble encore renforcé.

Pas encore d’ultimatum

Arrivé à l’été 2016, l’entraîneur catalan devrait – sauf tremblement de terre – passer le cap des dix ans sur le banc des Citizens. Un anniversaire loin d’être négligeable puisqu’il n’était auparavant resté que quatre saisons à Barcelone et trois au Bayern Munich. Ce lundi, il a toutefois indiqué à GQ qu’il songeait au futur et qu’il ne resterait pas éternellement en Angleterre, sans pour autant se fixer d’ultimatum.

« Je sais qu’après cette étape avec City, je vais m’arrêter, c’est sûr, c’est décidé, plus que décidé. Combien de temps je vais m’arrêter, je ne sais pas : un an, deux, trois, cinq, dix, quinze, je ne sais pas. Mais oui, je vais arrêter après cette étape avec City, parce que j’ai besoin de faire une pause, de me recentrer sur moi, sur mon corps », a-t-il expliqué. Après avoir tout gagné du côté du Barça, l’Espagnol avait pris une année sabbatique lors de laquelle il était parti à New York pour jouer aux échecs et voir ses enfants s’essayer au soccer.

