Everton et Nottingham Forest bientôt sanctionnés pour infraction financière

La course au maintien arbitrée par l’argent.

Quelques semaines après la lourde sanction contre Everton, délestant les Toffees de 10 précieux points, l’autre club de Liverpool est de nouveau dans le viseur de la Premier League. Selon l’instance, Everton et Nottingham Forest ont respectivement confirmé avoir « enfreint les règles de rentabilité et de viabilité de la ligue ». Cela serait notamment dû au déficit trop élevé des deux clubs alors que les pensionnaires de première division anglaise ne doivent pas perdre plus de 105 millions de livres (environ 120 millions d’euros) sur une période de trois saisons, soit 35 millions de livres par exercice.

« Les deux cas ont été renvoyés au président du panel judiciaire dédié, qui nommera des commissions distinctes pour déterminer la sanction appropriée », a indiqué la Premier League ce lundi. Le principal risque serait un retrait de points pour ces deux clubs qui bataillent en bas de classement. Après les 10 points enlevés pour avoir commis la même infraction deux ans plus tôt, Everton est 17e du championnat, tandis que Nottingham Forest n’a pas beaucoup plus d’air du haut de sa 15e place.

Pendant ce temps, Chelsea tentera d’atteindre le milliard d’euros de dépense lors du prochain mercato estival !

