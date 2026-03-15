Manchester United domine Aston Villa et conforte sa troisième place

Manchester United 3-1 Aston Villa

Buts : Casemiro (53e), Cunha (71e), Šeško (81e) pour les Red Devils // Barkley (64e) pour les Villans

Abattre l’ennemi.

Face à son concurrent direct, Manchester United n’a pas fait dans la dentelle. En en plantant trois à Aston Villa, quatrième, les Red Devils consolident leur troisième place sur le podium de Premier League. Désormais à trois points devant les Villans, les joueurs de Michael Carrick ne sont plus qu’à sept points derrière leurs rivaux de City, tenu en échec par West Ham. Ça sent bon la Ligue des champions, cette affaire.

La délivrance après un gros round d’observation

Au terme du premier acte, le score nul et vierge témoigne du jeu de regard que se sont envoyé les deux équipes. United tient un léger avantage qu’il viendra confirmer au retour des vestiaires. Bruno Fernandes confirme son statut de meilleur passeur du championnat en adressant un corner que Casemiro reprend d’une tête décroisée qui vient tromper Emiliano Martinez dans un angle fermé. Septième but en Premier League pour lui, une belle preuve que le Brésilien veut aider les Red Devils à retrouver la Ligue des champions avant de quitter le club en fin de saison.

L’égalisation instinctive de Ross Barkley sur un service de Lucas Digne finit en feu de paille. Sur une perte de balle des visiteurs, Bruno Fernandes, encore, adresse une passe laser à Matheus Cunha. À côté de lui, Bryan Mbeumo évite le piège du hors-jeu et laisse le Brésilien tromper une nouvelle fois Martinez, avant que Benjamin Šeško ne fasse ce qu’il sait faire de mieux : tuer le match en tant que supersub.

La bataille pour la C1 n’est pas encore complètement remportée, mais Michael Carrick a prouvé qu’il avait les armes pour la mener jusqu’au bout.

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