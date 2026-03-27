Le PSG connaît le programme en cas de qualification en demies de Ligue des champions

Un petit report de match, c’est possible ? Le Paris Saint-Germain, dernier club français encore en lice en C1, affrontera Liverpool dans quelques jours. Et puisque la bande de Luis Enrique apporte un grand soin à la gestion de son calendrier, le club vient de prendre connaissance des dates de ses éventuelles demi-finales, publiées par l’UEFA.

Un possible impact sur le match contre Lens

En cas de qualif pour le dernier carré, les Parisiens affronteront le Real Madrid ou le Bayern Munich, le 28 avril au Parc des Princes et le 6 mai à l’extérieur. En revanche, si Paris venait à être éliminé par Liverpool, les arrangements de calendrier en Ligue 1 offriraient la possibilité de disputer le match entre Lens et Paris le 6 mai.

Pour ce qui est de la finale à la Puskás Arena de Budapest, la rencontre est programmée le 30 mai à 18h. Cette décision a été annoncée par l’UEFA pour une meilleure organisation de l’après-match et pour que tout le monde rentre plus tôt à la maison.

Le concert de The Killers à l’heure du goûter.

PSG - Liverpool : prends ta place pour la soirée projection So Foot !