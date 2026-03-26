S’abonner au mag
  • C1
  • Finale

L'UEFA a choisi son groupe de musique pour la finale de la Ligue des champions

MBC
16 Réactions
L'UEFA a choisi son groupe de musique pour la finale de la Ligue des champions

Et non, ce n’est pas Phoenix, Angèle et Kavinsky. Ce jeudi, DJ UEFA a choisi qui produira le show d’avant match de la prochaine finale de Ligue des champions à Budapest. Surprise surprise, Aleksander Čeferin et ses potes ont opté pour The Killers. Le groupe américain fondé en 2001 aura donc la lourde tâche d’animer la Puskás Arena avant le tant attendu coup d’envoi du match le 30 mai 2026. 

Des musiques utilisées par Pep Guardiola au Barça

Récemment, The Killers s’est affiché auprès de David Beckham dans un nouveau court-métrage intitulé The Race Begins. La musique du groupe aux 35 millions d’albums vendus était aussi diffusée dans le vestiaire du FC Barcelone sous l’ère du grand fan d’Oasis Pep Guardiola.

Ceux qui ont sorti les banger Mr Brightside ou When you were young ont réagi à cette nouvelle sur le site de l’UEFA : «  Quand on nous a demandé de nous produire le Spectacle d’ouverture  nous avons dit oui sans hésiter. Certaines scènes parlent d’elles-mêmes. Nous sommes honorés de célébrer les équipes et les joueurs incroyables lors de ce qui sera sans aucun doute un match épique ».

Reste à savoir si les supporters parisiens pourront profiter du show grâce à un énième report de match.

Report de Lens-PSG : un champion d'Europe ne devrait pas faire ça

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Logo de l'équipe Irlande du Nord
L’Italie et la peur du bide
  • Mondial 2026
  • Barrages
  • Italie-Irlande du Nord
L’Italie et la peur du bidePeur sur l'Italie

L’Italie et la peur du bide

L’Italie et la peur du bide
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.