L'UEFA a choisi son groupe de musique pour la finale de la Ligue des champions

Et non, ce n’est pas Phoenix, Angèle et Kavinsky. Ce jeudi, DJ UEFA a choisi qui produira le show d’avant match de la prochaine finale de Ligue des champions à Budapest. Surprise surprise, Aleksander Čeferin et ses potes ont opté pour The Killers. Le groupe américain fondé en 2001 aura donc la lourde tâche d’animer la Puskás Arena avant le tant attendu coup d’envoi du match le 30 mai 2026.

Des musiques utilisées par Pep Guardiola au Barça

Récemment, The Killers s’est affiché auprès de David Beckham dans un nouveau court-métrage intitulé The Race Begins. La musique du groupe aux 35 millions d’albums vendus était aussi diffusée dans le vestiaire du FC Barcelone sous l’ère du grand fan d’Oasis Pep Guardiola.

Ceux qui ont sorti les banger Mr Brightside ou When you were young ont réagi à cette nouvelle sur le site de l’UEFA : « Quand on nous a demandé de nous produire le Spectacle d’ouverture nous avons dit oui sans hésiter. Certaines scènes parlent d’elles-mêmes. Nous sommes honorés de célébrer les équipes et les joueurs incroyables lors de ce qui sera sans aucun doute un match épique ».

Reste à savoir si les supporters parisiens pourront profiter du show grâce à un énième report de match.

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