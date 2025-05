Modrić et Vázquez pourraient prolonger pour une (très) courte durée

Histoire de prolonger le plaisir jusqu’au bout.

Luka Modrić et Lucas Vázquez vont prolonger leur contrat avec le Real Madrid, mais pour une toute petite durée. Selon les informations du média espagnol AS, les deux joueurs, dont le contrat expire fin juin, vont s’engager pour deux semaines supplémentaires avec le Real pour pouvoir disputer la Coupe du monde des clubs. Tant que cette formalité n’est pas remplie, ils peuvent participer aux matchs de groupes contre Al Hilal (18 juin), Pachuca (22 juin) et Salzbourg (27 juin), mais seraient privés de la phase finale débuterait le 30 juin ou le 1er juillet, en fonction du classement du club espagnol.

👥 Lucas Vázquez y Modric, renovación exprés 📝 El club les ampliará el contrato dos semanas para garantizarles el Mundial de Clubes. Quedarse la próxima temporada, más difícil. Sobre todo para Lucas... pues llega Alexander-Arnold ⁉️¿Renovarías a los dos para el año que viene? pic.twitter.com/sDpHU2lTvk — Diario AS (@diarioas) May 1, 2025

Le chant du cygne pour Modrić ?

Pour l’international espagnol, il est quasiment acté qu’il partira à l’issue de cette dernière compétition avec les Merengues alors que pour l’international croate, le doute persiste. Au club depuis 2012, Modrić souhaiterait rester jusqu’à la Coupe du monde 2026. De son côté, le Real Madrid ne semble pas totalement fermé à cette option.

Pour ne pas finir sur une année blanche ?

