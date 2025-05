Un ancien du Real Madrid prend la tête du Castilla

Un ancien Madrilène en remplace un autre.

Pressenti depuis plusieurs jours, Raúl a officiellement mis un terme à son mandat d’entraîneur du Castilla ce mardi. Le Real Madrid n’a pas tardé pour annoncer son successeur, en la personne d’Álvaro Arbeloa. Le champion du monde 2010 rejoindra l’équipe réserve la saison prochaine.

Après les jeunes, place à l’échelon supérieur

« Arbeloa est une légende du Real Madrid et du football espagnol, et l’un des joueurs les plus emblématiques du centre de formation de notre club », clame le club dans un communiqué. L’ancien latéral espagnol et les Merengues, ça sonne comme une histoire d’amour. D’abord en tant que joueur. L’homme aux 236 capes avec la tunique blanche fait ses classes entre 2000 et 2006, avant de filer à Liverpool avec quatre petits matchs avec les A.

Il revient au bercail en 2009 jusqu’en 2016 où il y remporte de nombreux trophées, dont deux Ligues des champions. Arbeloa termine sa carrière à West Ham en 2017 pour un total de quatre rencontres avec les Hammers.

Comunicado Oficial: Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2025

En 2020, sa carrière d’entraîneur débute au… Real Madrid, avec les moins de 14 ans. Il monte petit à petit les échelons, puis prend les rênes des moins de 19 ans en 2022. Et donc trois ans plus tard, l’Espagnol se voit être promu une nouvelle fois à la tête du Castilla. « Arbeloa a toujours représenté les valeurs de notre club de manière exemplaire et les a transmises en tant qu’entraîneur des jeunes », se réjouit le Real Madrid.

Si Xabi Alonso doit se faire limoger dans quelque temps, le successeur est déjà trouvé.

Les premiers mots de Xabi Alonso pour son retour au Real Madrid