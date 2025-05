Les premiers mots de Xabi Alonso pour son retour au Real Madrid

Retour à la maison.

Après des semaines de rumeurs, c’est officiel depuis ce dimanche : Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Ce lundi midi se tenait au centre d’entraînement de Valdebebas la présentation de l’homme aux 234 matchs avec les Merengues entre 2009 et 2014. Son discours est clair : renouer avec la grandeur madrilène, laissée de côté cette saison.

Un amour indéfectible

« Nous avons une grande équipe, des joueurs fantastiques et un potentiel immense. Cela me donne des raisons d’être enthousiaste », partage Xabi Alonso, vêtu d’un costard noir et d’une chemise blanche dissimulée dessous. Sans oublier une coupe de cheveux impeccable. Il continue : « Nous sommes convaincus de pouvoir accomplir des choses importantes, dignes du Real Madrid et de ces Coupes d’Europe (15 soulevées, record dans l’histoire NDLR). Je suis impatient de construire une grande équipe, convaincu que nous pouvons accomplir des choses dignes du Real Madrid. Je veux que les supporters soient fiers et qu’ils aiment l’équipe. Si nous parvenons à cela, nous aurons une équipe inarrêtable », poursuit-il derrière son pupitre, diffusé sur la chaîne du Real Madrid et relayé par Marca.

🤍 Xabi Alonso: "Tenemos un equipo con un potencial inmenso. Queremos trasmitir alegría" pic.twitter.com/R2xvrXLX4f — MARCA (@marca) May 26, 2025

L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen est ensuite revenu sur son retour dans la capitale madrilène, avec un peu d’émotion : « C’est ma maison, j’ai été absent pendant quelques années, mais le lien avec Madrid a toujours été présent. Depuis que je suis revenu à Valdebebas, ce sentiment s’est ravivé. »

Un hommage à Ancelotti

Avant d’adresser quelques mots à son prédécesseur Carlo Ancelotti. « C’est un entraîneur qui m’a marqué comme une grande personne. Sans sa maîtrise, je ne serais probablement pas là. C’est avec beaucoup d’honneur que j’assume cet héritage. J’espère être à la hauteur des attentes et amener le club là où il mérite et veut être. »

Après une saison blanche et quatre Clásicos perdus cette saison, l’Espagnol ne peut que difficilement faire moins bien dans le futur avec le Real Madrid. Reste à voir s’il restera fidèle à son 3-4-3 si bien maîtrisé en Allemagne, ou s’il sera contraint de changer pour faire cohabiter ses stars offensives.

Premier rendez-vous : Al-Hilal le 18 juin prochain pour la Coupe du monde des clubs.

