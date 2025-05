Kylian Mbappé est-il devenu un joueur romantique ?

Et si Kylian Mbappé sortait gagnant de la saison calamiteuse du Real Madrid ? La théorie peut sembler fumeuse, voire facile, surtout à la suite de la nouvelle déroute collective des Merengues dimanche, où le capitaine a perdu son quatrième Clásico depuis son arrivée en Espagne malgré un triplé retentissant. Mais en portant à bout de bras une équipe malade, qui a quasiment dit adieu à la Liga, l’ancien joueur du PSG n’a jamais semblé aussi attachant.

Des stats sans les titres

Lors d’un entretien tourné en amont de la cérémonie des trophées UNFP, « Kyk’s », sacré meilleur Français évoluant à l’étranger aux trophées UNFP ce dimanche, a évoqué ses débuts compliqués en Espagne. « Moi, ça va ! J’ai l’habitude, car j’ai été médiatisé très jeune, donc c’est plus facile pour moi de contrôler ça, a assuré Mbappé. Maintenant, je suis dans un pays où je ne regarde pas la télé et où je ne comprends rien, donc c’est encore plus facile. Il faut garder la tête froide, être conscient de ses qualités. Même si ça ne passe pas, il faut toujours se dire que si tu es là, il y a une raison. Il faut garder cette confiance et se mettre au travail. »

🏆 #TrophéesUNFP 🇫🇷 Kylian Mbappé est élu meilleur joueur français de l'étranger ! 💬 "Il faut toujours prouver" pic.twitter.com/nVTEyJBvmm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2025

Pourtant, après ces semaines pénibles, couronnées par la perte de la Supercoupe d’Espagne et de la Copa del Rey, toujours contre les Blaugrana, et une élimination dès les quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal, l’international français a mis les bouchées doubles en enquillant les pions, au point d’être actuellement premier au classement du Pichichi de la Liga avec 27 buts contre 25 pour Robert Lewandowski, et troisième du Soulier d’or (54 points), derrière Mohamed Salah (56 points) et Viktor Gyökeres (57 points). Mieux encore, l’attaquant porte à 39 son nombre de buts sous le maillot merengue, ce qui est un record pour un joueur de la Maison-Blanche lors de sa première saison. Si par essence, cet exercice 2024-2025 est l’incarnation de la lose pour lui, et on pourrait reprocher au PSG de lui avoir refilé le virus (quoique…), tout n’est donc pas à jeter pour le joueur, surtout en matière d’image.

Un autre Mbappé est possible

Après avoir tutoyé l’Olympe un certain 18 décembre 2022, le destin de Kylian Mbappé a basculé. Embourbé dans une saga judiciaire avec le Paris SG, dans le brouillard avec l’équipe de France avant d’être cité dans une affaire en Suède (il est aujourd’hui mis hors de cause), les derniers mois du footballeur de 26 ans ont été cataclysmiques. Pour la première fois de sa carrière, sa courbe a arrêté d’être exponentielle pour se transformer en une forme plus sinusoïdale, notamment à la suite de son intégration plus que contrastée avec le club merengue. Et c’est tant mieux ! L’image trop lisse qu’il s’était forgée avait écarté, pour ne pas dire dégoûté, un bon nombre de fans, qui ne s’identifiaient plus à lui et désiraient retrouver le jeune Kylian Mbappé-Lottin des débuts.

Cette insouciance ne reviendra pas, mais en parlant encore librement de ses doutes, comme lors de son interview fleuve donnée à Clique en décembre dernier (quoi qu’on en pense), celui qui a été cinq fois meilleur joueur de la Ligue 1 a définitivement jeté à la poubelle son image de Golgoth insensible : « Tu n’es jamais tout en haut. Tu dois toujours essayer de travailler, toujours prouver. […] Le football est un éternel recommencement. Il faut juste toujours avoir la tête froide et être tranquille. » La pitoyable expérience de son clan au SM Caen, descendu en National un an après l’arrivée des siens à la tête du club normand, lui servira également de leçon. Celle peut-être qu’il s’est trop perdu dans les à-côtés ces dernières années, oubliant qu’il était très bon joueur de foot avant d’être une marque à mondialiser. Il ne sera jamais Thomas Müller ni aucun de ces autres joueurs à part. Pourtant, à force d’être le héros malheureux dans les grands moments, d’une finale de Coupe du monde à un Clásico, et d’afficher ses failles, Mbappé a, au milieu de tous les calculs et de son contrôle absolu, quelque chose de romantique.

