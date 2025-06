Direction l’Arabie saoudite pour Theo Hernandez ?

Après la tentative Fernandes, la tentative Hernandez ?

Theo Hernandez a encore deux ans de bail avec l’AC Milan, mais son avenir pourrait bien s’écrire sous d’autres latitudes. Le latéral gauche de 27 ans, pilier des Rossoneri et cadre des Bleus (36 capes, 2 buts), fait l’objet d’une cour assidue de la part d’Al-Hilal, selon la Gazzetta dello Sport.

Le club saoudien aurait dégainé une offre XXL (on parle de 18 millions d’euros net annuels) pour convaincre le joueur de troquer San Siro contre la chaleur du Golfe. Pour l’instant, Theo n’a pas tranché. Et Milan non plus. Car si les discussions ont débuté, les premières propositions sont jugées bien en dessous de la valeur du joueur par les dirigeants lombards.

Un échange Hernandez-Mitrović ?

Pendant que les émissaires d’Al-Hilal traînent leurs valises à Paris pour faire avancer plusieurs dossiers (dont celui de Victor Osimhen, actuellement en prêt à Galatasaray), les Milanais tentent de leur côté de prolonger leur numéro 19.

L’imbroglio pourrait bien se résoudre par un chassé-croisé : Milan lorgne Aleksandar Mitrović, actuel buteur d’Al-Hilal, pour renforcer sa ligne d’attaque. Une sorte d’échange indirect, en somme, où chacun pourrait y trouver son compte.

Surtout bancaire.

