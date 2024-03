La FFF victime d’une cyber-attaque d’ampleur

La même défense numérique que celle bien réelle du Clermont Foot.

En pleine crise interne relative au niveau très moyen de l’arbitrage cette saison, la Fédération française de football fait face à un nouveau problème depuis quelques jours. D’après les informations de BFM et du site Zataz, la FFF a été victime d’une cyber-attaque survenue le 22 mars dernier, menaçant la confidentialité de « potentiellement 1,5 million de données de ses licenciés. » Les données récoltées sont personnelles (nom, prénom, adresse, e-mail, âge et nom du club des joueurs) mais, en revanche, les mots de passe, coordonnées bancaires et photographies d’identités « ne sont en revanche pas concernés » précise le site gouvernemental Cybermalveillance. Par ailleurs, aucun joueur professionnel n’est touché.

Selon les informations de BFM, « l’identité des hackers reste inconnue, bien qu’un compte utilisant le pseudonyme Chris Fellenberg ait revendiqué l’action sur un forum en ligne ». Suite à cela, la FFF a déposé plainte auprès de « la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) ».

