Chants racistes et fascistes : le LOSC face à ses démons

Lors des deux dernières rencontres de Lille, certains supporters du club nordiste se sont fait remarquer pour des comportements violents et des chants racistes et fascistes. Un supporter lillois, présent à Belgrade, témoigne de ce mal qui gangrène les tribunes des Dogues.

La honte. Voici le sentiment que beaucoup de supporters du LOSC ont dû ressentir après les deux derniers matchs de leur équipe de cœur. Et ce n’est pas pour les deux revers consécutifs, mais bien pour les comportements de certains de leurs membres dans les parcages visiteurs. Tout commence le jeudi 6 novembre dernier avec des premiers débordements à Belgrade. Supporter des Dogues depuis plus de 25 ans, Paul* était enthousiaste à l’idée de découvrir un nouveau pays, ici la Serbie, tout en supportant son équipe. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que son périple ne devienne le pire déplacement de sa vie.

De Belgrade à Strasbourg, la même honte

« Au départ, j’étais plus inquiet par les supporters adverses que par nos propres supporters, assure le trentenaire, mordu du LOSC. Mais dès que l’on a pris le bus pour aller au stade, il y a des chants à la gloire de Vichy : “Notre capitale n’est pas Paris mais restera Vichy” ; et aux abords du stade, des saluts de Kühnen (une alternative au salut nazi, NDLR). Ensuite, lors de la rencontre, rebelote au début de la seconde mi-temps avec un des membres des DVE qui a lâché sans mégaphone : “Si tu chantes pour le LOSC, tu chantes pour le Reich.” » L’homme, qui a participé à plus d’une cinquantaine de déplacements (dont une dizaine en Europe), avoue n’avoir jamais vécu d’événements aussi graves. Forcément, c’est lors des matchs les plus confidentiels – comme ce fut le cas lors de cette 4e journée de Ligue Europa – que les membres problématiques sont les plus visibles. L’expérience a été angoissante pour Paul : « Je n’arrêtais pas d’aller faire des allers-retours dans la tribune. Je ne me sentais pas à ma place, alors que c’est eux qui devraient avoir ce sentiment. J’étais venu pour encourager mon club, chanter pour les joueurs, pas pour me réfugier en haut de la tribune. J’étais présent sans vraiment être là. Je ne me souviens même plus de l’entrée en jeu d’Olivier Giroud. »

Ces gens-là ne doivent plus jamais mettre un pied dans des stades.

Cet épisode est tout sauf isolé dans ces tribunes. Pour preuve, seulement trois jours plus tard, de nouveaux faits de violences et des dérapages ont été constatés dans le parcage visiteurs des Dogues lors de la rencontre Strasbourg-Lille. Dans une vidéo partagée en masse sur X, des membres traitent de « sales bougnoules » certains spectateurs strasbourgeois.

Les injures racistes proférées par certains supporters du @losclive hier à Strasbourg sont inacceptables. Le sport doit rassembler, jamais diviser. J’ai confiance en la justice et en les instances du football pour sanctionner ces comportements indignes.pic.twitter.com/u2uW5H3YDt — Patrick Kanner (@PatrickKanner) November 10, 2025

Face à la gravité des actes et aux nombreuses preuves, le LOSC est sorti du silence lundi par le biais d’un communiqué. Le club nordiste « condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus ». Il a aussi souhaité l’ouverture de procédures d’identification, le dépôt de plusieurs plaintes et des interdictions de stade « à effet immédiat », en vertu de la loi Larrivé. Des mesures saluées par les supporters, mais qui sont loin d’être suffisantes à leurs yeux. « Après les paroles, on veut des actes, poursuit Paul. Ces gens-là ne doivent plus jamais mettre un pied dans des stades. On veut se sentir en sécurité quand on va au stade, que ce soit à l’extérieur ou à domicile. »

Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les comportements intolérables observés, ainsi que les propos haineux et insultes racistes tenus par certains individus au sein du parcage visiteurs, à l’occasion des déplacements à Belgrade et à Strasbourg, jeudi et dimanche derniers.… pic.twitter.com/t1VzJLri5d — LOSC (@losclive) November 10, 2025

Le règne de la peur

Si de nombreux supporters osent dénoncer ces faits et relayer des vidéos de ces agissements, d’autres s’enferment dans la peur de témoigner par peur des représailles. Certains membres des DVE, qui sont le seul groupe ultra lillois, n’hésitent pas à faire régner la peur lors des déplacements, ce qui a notamment été le cas lors de la rencontre Étoile rouge-Lille (1-0) la semaine dernière, pour affirmer leur puissance et leur monopole : « Dès que l’on arrive au stade Rajko-Mitić, un supporter franco-serbe, qui avait une petite larme sous l’œil, a chopé un de mes amis par le cou en lui demandant si c’est lui “le gars de Twitter”, relate Paul, encore choqué par cette violence. C’était de l’intimidation. Il a ensuite rapproché son poing de sa tête en lui disant : “Regarde là, il y a écrit : t’es mort.” On pouvait lire LOSC ARMY (hooligans néonazis selon Streetpress, NDLR). On comprend à qui on a affaire. »

L’image du club et la grande majorité des supporters lillois sont salies.

Les événements de ce type se répètent inlassablement. Ces membres radicalisés s’étaient déjà illustrés de la pire des manières en janvier 2024 en lâchant des insultes racistes pendant le match de Coupe de France entre le Racing Club de France (National 2) et le LOSC, au stade Walter-Luzi de Chambly. Encore une fois, plusieurs amoureux des Dogues étaient montés au créneau et dénonçaient ces agissements, malgré le risque d’être retrouvés et potentiellement insultés, voire tabassés, par ces abjects personnages. Lille est loin d’être le seul club français à subir ces actions de ses supporters. Lyon, Nice, Metz connaissent aussi ces problématiques et ont également toutes les peines du monde à les endiguer. Dans le même temps, les fans de ces équipes portent en eux un lourd fardeau : « On est salis. L’image du club et la grande majorité des supporters lillois sont salies, peste Paul. Le pire, c’est que cela peut engendrer des faits de violence, puisque les fans des autres clubs peuvent ne plus parvenir à faire la distinction entre les 1 % de supporters fachos et l’écrasante majorité des Lillois et se venger sur nous. » Il est plus que jamais temps que les instances et les clubs prennent leurs responsabilités face à ces individus, qui ne cessent de gangrener les tribunes et gâchent le plaisir des vrais supporters.

Le LOSC condamne des actes racistes de supporters lillois en tribunes