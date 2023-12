Bernd Leno pousse un ramasseur de balle en plein match

Leno, à nouveau Bench ?

Selon un article publié ce mardi par The Guardian, le gardien de Fulham Bernd Leno risque d’être sanctionné par la FA, après avoir poussé un ramasseur de balles, qui tardait à lui donner le ballon, lors du match contre Bournemouth, perdu 3-0. L’international allemand qui avait déjà été averti, a évité le carton rouge, mais pourrait être sanctionné par les instances anglaises. Avant de réaliser une relance, Bernd Leno a poussé le ramasseur de balles de la main gauche après avoir récupéré le ballon en lui prenant des mains. Le portier s’est vite rendu compte que son geste n’était pas respectueux et il s’est excusé auprès du jeune garçon durant une interruption de jeu.

Bernd Leno shoved a Bournemouth ball boy when retrieving the ball for a goal kick and avoided a booking 🤯😳 pic.twitter.com/TQAUoG8KCj

