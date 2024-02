Sávio, prêté par Troyes, devrait rejoindre Manchester City

Les négociations entre les clubs n’ont pas dû être très longues.

Sávio, joueur de 19 ans de Troyes prêté à Gérone, devrait rejoindre Manchester City l’été prochain, selon le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano. Un transfert qui porte le sceau du City Football Group, société faîtière des Citizens détenant la totalité de l’ESTAC et 47% des parts de Gérone. Les documents devraient être signés dans les prochains jours. Celui qui est surnommé « Savinho » n’a jamais disputé le moindre match avec Troyes. Le Brésilien avait pourtant été la recrue la plus chère de l’histoire du club à l’été 2022, avec un transfert à 6,50 millions d’euros en provenance de l’Atlético Mineiro. Il avait immédiatement été prêté au PSV Eindhoven, où il n’a disputé que huit rencontres, avant d’être envoyé en prêt en Espagne.

🚨🔵🇧🇷 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer.

Documents to be signed in the next days.

Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC.

He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024