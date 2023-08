La France colle un set au Panama et termine leader de son groupe

Malgré une défense peu rassurante et une ouverture du score rapide du Panama qui l'éliminait provisoirement, l'équipe de France a tenu son rang lors de la troisième journée de poules de la Coupe du monde. Avec six buts inscrits, et un effectif qui a pu tourner, les Bleues sont en huitièmes de finale, et terminent même premières de leur groupe.

Panama 3-6 France

Buts : Cox (1ère), Pinzon (64e, SP) et L. Cedeno (88e) pour le Panama // Lakrar (21e), Diani (28e, 37e SP et 51e SP), Le Garrec (45e+5) et Becho (90e+9) pour la France

À quoi ont-elles pensé, au bout de ces quelques secondes de jeu ? Ont-elles vraiment douté, ont-elles songé à ce que personne n’avait osé imaginer ? En étant menées au score et virtuellement éliminées, les joueurs de l’équipe de France ont-elles eu peur de sortir bien trop tôt de la Coupe du monde 2023 ? À en croire leur réaction sur le terrain, la réponse semble être négative. Car si elle a été cueillie à froid par le Panama lors de la troisième et ultime journée du groupe F, l’EDF a marché sur son adversaire pour enchaîner une deuxième victoire dans la compétition qui lui offre la première place de la poule. Déjà hors course et finalement loin de l’exploit, le Panama aura au moins eu le mérite de créer du suspense pendant une petite demi-heure.

Pour la beauté du geste… et pour réveiller les Bleues

En alignant une équipe remaniée (avec notamment Wendie Renard, Sakina Karchaoui, Kenza Dali, Sandie Toletti et Eugénie Le Sommer sur le banc), Hervé Renard se montre d’emblée confiant quant à la qualification de son équipe en huitièmes de finale étant donné qu’un simple nul suffit pour voir le prochain tour. Mais après une grosse minute, mauvaise surprise : Marta Cox envoie un sublime coup franc dans les filets de Pauline Peyraud-Magnin, pour la toute première réalisation de l’histoire du Panama dans un Mondial.

#FIFAWWC | 🇵🇦⚡🇫🇷 LE COUP FRANC EXCEPTIONNEL DE MARTA COX POUR LE PANAMA ! ☄ La capitaine inscrit le 1er but de l'histoire des Canaleras en Coupe du Monde sur ce missile, elle est en larmes ! Les Bleues sont déjà menées ! 📺 Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/4fVfp8onWN — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Il n’en faut pas davantage pour réveiller les Bleues, qui se procurent leur première occasion par Kadidiatou Diani (tir non cadré). Un quart d’heure plus tard, la France égalise et se rassure avec une bonne tête de Maëlle Lakrar sur un centre de Clara Mateo. Et si Diani balance une nouvelle frappe au-dessus, l’attaquante donne rapidement l’avantage aux siennes en catapultant un boulet de canon dans les cages de Yenith Bailey après avoir tenté la madjer.

Qui veut un péno ?

Quelques instants plus tard, Diani s’offre un doublé en transformant un penalty sanctionnant une main de Yomira Pinzon. 3-1, donc, et même bientôt 4-1 puisque Le Garrec trouve elle aussi la faille avec réussite sur un long centre juste avant la pause. Désormais assuré du succès de sa bande, Renard n’hésite pas et profite de la mi-temps pour faire souffler certaines de ses protégées (sorties de Selma Bacha et de Grace Geyoro).

#FIFAWWC | 🇵🇦⚡🇫🇷 L'ÉQUIPE DE FRANCE PREND LE LARGE, 3-1 ! ⚽ Après une main de Yomira Pinzón dans la surface, les Bleues se voient accorder un pénalty : Kadi Diani transforme pour s'offrir un doublé. 📺 Le match en direct : https://t.co/1RNkGdxXP2 pic.twitter.com/p9Rdf3eIpn — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2023

Ce qui n’empêche pas la France de continuer son entreprise de démolition, Diani convertissant un nouveau péno pour réaliser un triplé suite à une autre main signée Wendy Natis. Décidément généreuse en penalties, l’arbitre Maria Laura Fortunato en donne également un au Panama en raison d’un contact entre Elisa De Almeida et Riley Tanner : à l’heure de jeu, Pinzon réduit la marque sans pour autant relancer l’enjeu. 5-2, fin de la rencontre ? Non, parce que le coup de casque de Lineth Cedeno – au rebond d’une barre transversale, sur coup franc – et l’inspiration de Vicki Becho – sur un centre d’Ève Périsset – font mouche sur la fin. Qu’importe que cette partie soit synonyme de folie, l’EDF sera au rendez-vous des huitièmes et le Panama aura écrit l’histoire.

Panama (5-4-1) : Bailey – E. Cedeno (Hernandez, 58e), Coba, Natis (Espinosa, 62e), Pinzon, Baltrip-Reyes, Jaen – Montenegro (Gonzalez, 58e), Salazar (L. Cedeno, 46e), Quintero, Tanner (Mills, 81e) – Cox. Sélectionneur : Quintana.

France (4-4-2) : Peyraud-Magnin – Périsset, Lakrar, De Almeida, Cascarino – Mateo, Le Garrec, Geyoro (Majri, 46e), Bacha (Asseyi, 46e) – Diani (Fazer, 60e), Becho. Sélectionneur : Renard.

