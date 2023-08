Première titularisation pour Becho, Hervé Renard fait tourner face au Panama

Becho, les jambes de feu.

Impressionnante lors de ses entrées face à la Jamaïque (0-0) puis contre le Brésil (2-1), Vicki Becho a été récompensée par Hervé Renard, qui a choisi de la titulariser ce mercredi alors que les Bleues affrontent le Panama pour leur dernier match de poule. La benjamine du groupe, qui va vivre sa première titularisation en A, n’est pas la seule à faire son apparition dans le onze de départ puisque l’ex-coach sochalien a procédé à cinq changements par rapport aux filles qui s’étaient coltinées la Seleção samedi dernier.

Notre 𝐗𝐈 de départ pour affronter le Panama 👊 Coup d’envoi à 12h sur @france2tv 📺 🇵🇦🇫🇷 | #PANFRA | #FiersdetreBleues pic.twitter.com/tRYNEgxWN6 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 2, 2023

Clara Matéo et Estelle Cascarino, titulaires lors de la première rencontre face à la Jamaïque, retrouvent le premier onze. Léa Le Garrec, alignée au milieu au côté de Grace Geyoro, et Élisa De Almeida, qui épaulera Maël Lakrar en défense, vivront également leur première titularisation dans ce Mondial. Le reste de la composition est classique, avec Pauline Peyraud-Magnin dans les buts, Ève Périsset dans le couloir droit, Selma Bacha en milieu gauche, et donc Kadidiatou Diani avec Becho en attaque.

Allez les Bleues !

