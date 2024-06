Pronostic Pologne Turquie : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Pologne se heurte à la Turquie

Cette rencontre entre la Pologne et la Turquie sera évidemment suivie par le staff de Didier Deschamps, puisque les Polonais seront des futurs adversaires des Bleus à l’Euro. Battue en 8es de finale au Mondial 2022 par les Tricolores, la Pologne a souffert pour décrocher son ticket pour l’Euro. Troisième de son groupe derrière l’Albanie et la République, la sélection polonaise a été contrainte de disputer les barrages. Lors de son premier match, la Pologne n’a pas connu le moindre problème pour se défaire d’une modeste Estonie (5-1). Ensuite, les Polonais doivent une fière chandelle à leur portier Szczęsny auteur de plusieurs parades lors des 120 minutes face au Pays de Galles et décisif lors des tirs au but. Pour lancer sa préparation à l’Euro, la Pologne disputait un amical contre l’Ukraine vendredi, qu’elle a remporté (1-0). Pour cette seconde rencontre en moins de 72h, le sélectionneur devrait opérer à quelques changements dans son groupe, dans lequel on retrouve notamment le Lensois Frankowski, Lewandowski, Milik ou Piatek.

En face, la Turquie a réalisé une excellente campagne de qualification puisqu’elle a fini en tête de sa poule devant la Croatie. Solides, les Turcs avaient seulement perdu une rencontre contre la sélection au Damier. En revanche, les hommes de Montella ont réalisé de très mauvaises prestations lors du rassemblement de mars avec des revers contre la Hongrie (1-0) et surtout face à l’Autriche (6-1). En fin de semaine dernière, la Turquie a bien réagi en signant un nul contre l’Italie (0-0) au terme d’une rencontre fermée. Lors de cette rencontre, le coach italien avait aligné une équipe remaniée et pourrait revoir ses plans face à la Pologne en titularisant Demiral, Kokcu, Akturkoglu, ou Kahveci. Solide malgré le forfait annoncé de Söyüncü derrière et Unal et Under devant, la Turquie devrait tenir tête à une équipe polonaise qui n’aura pas eu beaucoup de récupération entre ses 2 matchs amicaux.

