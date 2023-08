« Il faut respecter le football », Hervé Renard mitigé après le match face au Panama

La causerie n’a pas vraiment porté ses fruits…

Surprises d’entrée par le Panama avant de dominer la majeure partie du match (3-6 au final) et à nouveau de retomber dans leurs travers, les Bleues n’ont pas forcément convaincu Hervé Renard ce mercredi. La qualification et la première place étaient au bout, certes, mais le sélectionneur n’a pas beaucoup aimé la sortie de ses joueuses. « On s’aperçoit qu’il y a eu une énorme surprise ce soir, si on peut considérer ça comme une énorme surprise (faisant référence à l’élimination du Brésil, NDLR). Cela montre que le niveau s’élève dans le football féminin, et qu’il faut dans chaque match être concentrées, et ne pas se laisser aller comme on a pu le faire dans certaines périodes de ce match », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Il s’était avant cela arrêté au micro de France 2 pour dire ceci : « Quand on a mis de l’efficacité, que l’on a joué simple, ça a été. Quand on a commencé à faire n’importe quoi, on est tombé dans la difficulté. Il faut respecter le football, mais félicitations pour le résultat et la première place. » Renard n’a pas non plus vraiment apprécié l’entrée de certaines de ses joueuses : « La deuxième période, on ne l’a pas reprise par le bon bout. Celles qui sont rentrées n’ont pas été comme elles auraient dû être. Le collectif s’est petit à petit effrité et on est tombé dans la facilité en oubliant qu’un match de Coupe du monde, cela se respecte et qu’à tout moment on peut liquéfier tous les acquis. On va se concentrer sur le fait qu’on a laissé beaucoup de joueuses au repos. Cela prouve que celles qui frappent à la porte pour être titulaires devront faire plus d’efforts que ce qu’elles ont montré ce soir. »

Le message est passé, et il en faudra plus pour vaincre la grande Allemagne.

Les notes de la France contre le Panama