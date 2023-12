Après Lens, Michel Der Zakarian s’en prend à l’arbitrage

L’art de la guerre.

Michel Der Zakarian possède toutes les astuces pour se faire rapidement des ennemis, demandez à Thierry Henry. Vendredi, après le match nul concédé face au RC Lens (0-0), l’entraîneur montpelliérain a allumé le corps arbitral de la rencontre. « L’arbitrage n’est pas avec nous », a-t-il déploré. Le coach volcanique garde en travers de la gorge un tacle très appuyé de Kevin Danso sur Moussa Al Tamari en début de rencontre, laissant le Jordanien au sol quelques instants. « À Monaco, nous, on prend un carton rouge. Là, Danso fait un tacle par-derrière. Si demain Al-Tamari a une fracture, ils vont m’entendre, je vous le dis ! Si on le perd sur ce tacle… »

Dimanche, contre Monaco (2-0), Kiki Kouyaté avait été exclu pour « dix fois moins que ça », d’après son entraîneur, et a écopé de trois matchs de suspension. « Ce n’est pas possible d’arbitrer comme ça. Les mecs à la VAR, c’est un scandale. […] Faut qu’ils arrêtent un peu avec nous. La VAR, tout ça, les mecs ne voient rien. » Visiblement un peu parano, Michel Der Zakarian s’en est ensuite pris à un journaliste coupable d’évoquer un pied haut de Joris Chotard sur Neil El Aynaoui. « C’est bon… Je n’ai pas vu ! Et alors ? Toi, t’es un Lensois, non ? Ah t’es journaliste ? », lui a-t-il lancé avec son air inimitable.

Dans une Ligue 1 bien triste, lui sait toujours faire le spectacle.