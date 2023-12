Montpellier et Lens dos à dos

Montpellier 0-0 Lens

Tout sauf nul.

Dans une rencontre animée (31 frappes) où les défenses ont brillé, Lens a buté sur Montpellier à la Mosson ce vendredi soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 (0-0). Les hommes de Franck Haise occupent le camp adverse d’entrée pour tenter d’étouffer les locaux. C’est pourtant le MHSC qui obtient la première grosse occasion : sur une relance de Brice Samba, David Pereira Da Costa tente un dribble et se fait chiper la balle dans ses 25 mètres par Joris Chotard, dont le lob sur le portier français n’accroche pas le cadre (9e). Après une phase de jeu hachée par de nombreuses fautes grossières, Montpellier prend progressivement la confiance et parvient à se montrer dangereux en contre-attaque. Dans ce premier acte où les deux équipes se rendent coup pour coup, Elye Wahi réalise une percée de 30 mètres avant d’obliger Benjamin Lecomte à s’employer pour détourner sa frappe puissante (37e).

Au retour des vestiaires, Montpellier pense obtenir un pénalty à la suite d’une main de Kevin Danso dans la surface, mais l’arbitre ne bronche pas, au grand dam d’Akor Adams et du public montpelliérain (55e). Dans une rencontre toujours aussi indécise, Neil El Aynaoui, auteur d’un contrôle majestueux, lance en profondeur Wahi, mais encore une fois, l’ancien joueur du MHSC échoue sur Lecomte (60e). Puis, c’est au tour d’Adams de perforer la défense lensoise, sans toutefois tromper la vigilance de Samba (69e) avant de manquer la balle de match en loupant un énième face-à-face avec le gardien des Sang et Or (86e). Le score ne bougera pas. Avec ce point du match nul, Lens signe une dixième rencontre consécutive sans défaite et remonte provisoirement à la cinquième place, tandis que Montpellier, 13e, enchaîne un sixième match sans victoire.

Il faudra s’en contenter.

Montpellier (3-4-2-1) : Lecomte – Omeragic, Jullien, Estève – Sacko, Chotard, Savanier, Tchato (Sacko, 70e) – Tamari, Fayad (Delaye, 65e) – Adams. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, El Aynaoui (Diouf, 79e), Abdul Samed (72e), Frankowski – Thomasson (Saïd, 64e), Wahi (Guilavogui, 72e), Pereira da Costa (Fulgini, 64e). Entraîneur : Franck Haise