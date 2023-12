Brice Samba : « On a été timides »

Petite moisson à la Mosson.

Après trois victoires de rang, Lens a été tenu en échec à Montpellier ce vendredi (0-0). Une occasion ratée pour les Sang et Or, provisoirement cinquièmes, mais sous la menace directe de nombreux concurrents, comme l’OM. Brice Samba a même dû sortir le grand jeu, particulièrement face à Akor Adams (62e, 67e, 87e), pour préserver le score de parité. « On a été timides, on n’a pas pris d’initiatives. Pour gagner ce genre de matchs, il faut ce petit truc en plus qu’on n’a pas réussi à mettre ce soir », a réagi le portier des Bleus au micro de Prime Vidéo.

😶 Brice Samba : "Je pense qu'on a été timides."#MHSCRCL pic.twitter.com/znXQcyiKph — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 8, 2023

« Je ne dirais pas que c’est un bon point. Oui, on prend un point à l’extérieur, ils ont eu quelques belles situations, mais je reste frustré par ce match. Quand tu es une équipe qui joue l’Europe, tu dois faire mieux, estime-t-il. Ce n’est pas suffisant, cela fait trois 0-0 à l’extérieur (après Le Havre le 20 octobre et Lorient le 4 novembre, NDLR), il faut trouver ce petit truc en plus qui nous manque actuellement. »

Dès mardi si possible, pour valider un ticket en Ligue Europa.