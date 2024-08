Les JO en direct : dernière danse pour Lebrun et Marchand, les Bleus du hand au révélateur

Une grosse finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, les dernières danses de Félix Lebrun et Léon Marchand, un match décisif pour les Bleus du handball, des chances de médaille en boxe et en cyclisme... Bref, encore une fois, on va se régaler avec les Jeux Olympiques ce dimanche.

11h40 : Après son sacre sur la course en ligne, Remco Evenepoel a l’air d’avoir passé une bonne soirée.

11h30 : Ah, Shericka Jackson, la grande favorite du 200 mètres, est forfait pour la finale !

11h : Ça passe pour Baptiste Addis, qui file en quarts ! Des bonnes nouvelles aussi en athlé : Alice Finot s’est qualifiée pour la finale du 3000 mètres steeple, qui aura lieu mardi, et Gémina Joseph termine deuxième de sa série sur 200 mètres, juste derrière Julien Alfred, la championne olympique du 100 mètres, et va donc en demies !

10h25 : Je vous parlais de badminton un peu plus tôt. Et une terrible scène vient de se produire : en demies, l’Espagnole Carolina Marin s’est totalement détruit le genou sur un appui. Elle menait d’un set et 10-6 (donc à 11 points d’une finale olympique) et elle se retrouve contrainte d’abandonner. Elle est en larmes, les centaines de supporters espagnols dans les tribunes sont en larmes, et la badiste a refusé, pour l’honneur, de sortir en chaise roulante. Quelle image…

10h15 : Une petite déception côté Bleus pour démarrer la journée : l’élimination dès les huitièmes de finale de Thomas Chirault, en tir à l’arc, à la flèche décisive. Tous les espoirs se fondent désormais sur Baptiste Addis (17 ans), qui jouera son huitième vers 10h35 !

10h : Salut à tous ! C’est dimanche, on peut rester toute la journée à la maison à matter les Jeux Olympiques tranquillement, c’est royal. Et ça tombe bien, car on a encore un joli programme aujourd’hui. En pagaille, Féfé Lebrun qui tentera d’aller gratter le bronze en début d’après-midi, Léon Marchand qui nous régalera une dernière fois dans la soirée, les Bleus du hand qui doivent impérativement battre la Hongrie pour poursuivre l’aventure, ou encore les demies de Billal Bennama et Sofiane Oumiha en boxe. Et mon petit conseil de la matinée, c’est les demies de badminton à regarder, le niveau est presque surhumain.

