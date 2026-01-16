S’abonner au mag
On peut désormais jouer au ballon dans les rues de Los Angeles

On peut désormais jouer au ballon dans les rues de Los Angeles

Dribbler, ce crime passionnel… Alors qu’une loi datant de 1945 interdisait la pratique du football dans certaines rues et dans certains espaces publics à Los Angeles, un comité composé de 14 membres a voté ce mardi 13 janvier son abrogation selon les informations de L’Équipe. Voilà qui est tout de même mieux pour une ville qui s’apprête à accueillir la prochaine Coupe du monde, non ?

Une amende et de la prison pour avoir tapé dans un ballon

Comme le rapporte NBC Los Angeles, cet article 56.16 du code municipal promulguait ceci : « Il est interdit de jouer au ballon ou à tout autre jeu sportif avec un ballon ou un ballon de football, ou de lancer, projeter, tirer ou décharger des pierres, des plombs, des balles, des flèches ou tout autre projectile dans, au-dessus, à travers, le long ou sur toute rue ou trottoir ou dans tout parc public, sauf dans les parties de ceux-ci aménagées à cet effet. » Toute personne prise à déroger à cette loi était passible d’une amende de 1 000 dollars et d’une peine de prison de 6 mois. Cher payé pour un petit pont.

« Dans la ville de Los Angeles, il est illégal […] pour un parent de jouer au ballon avec son enfant sur le trottoir devant sa maison, ou pour des enfants de jouer au football américain ou au football dans une rue résidentielle calme ou même dans de nombreux parcs publics, précise le conseiller municipal Bob Blumenfield, qui a rédigé la motion visant à abroger cette surprenante loi. C’est une loi particulièrement ridicule. »

Heureusement, Blumenfield précise que d’autres activités mentionnées dans cette section du code, comme tirer avec une arme, sont déjà interdites par d’autres lois.

Peut-être la chose la plus sensée qui a été décidée aux US en 2026.

