L’OM avec Nayef Aguerd titulaire contre l’Atalanta

La bonne nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de l’OM.

Nayef Aguerd commencera bien titulaire avec l’OM ce mercredi soir contre l’Atalanta. Forfait le week-end dernier à Auxerre et d’abord très incertain pour la réception des Bergamasques, l’international marocain apparaît bien dans le groupe de Roberto De Zerbi.

Ce dernier a fait le choix de le titulariser aux côtés de Benjamin Pavard et CJ Egan-Riley. Arrivé cet été et déjà indispensable dans la défense marseillaise, Aguerd sera très certainement un atout de poids pour permettre aux Olympiens de retrouver la victoire en C1 après la désillusion de Lisbonne.

Angel Gomes sur le banc

Buteur victorieux à Auxerre, Angel Gomes ne commencera pourtant pas la rencontre. Le staff marseillais lui a préféré la doublette du milieu Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley, qui alimentera le trio offensif Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixão.

Place au jeu !

En direct : Marseille-Atalanta (0-0)

