S’abonner au mag
  • Argentine

Mort de Maradona : un nouveau procès prévu en 2026

KM
Mort de Maradona : un nouveau procès prévu en 2026

Nouveau rebondissement dans l’affaire Maradona.

Il y a maintenant cinq ans, le football perdait l’une de ses légendes avec la disparition de Diego Maradona. D’après les premiers rapports, le Pibe de Oro avait succombé à ses excès et addictions, comme le rapporte Le Parisien. Une justification que refuse de croire le clan de la victime, qui tient pour responsables de négligence plusieurs professionnels de santé.

Le clan Maradona n’en démord pas

Après un premier procès déclaré nul en mai dernier, ayant entraîné la démission de la juge Julieta Makintach chargée de cette affaire, le tribunal de San Isidro situé à Buenos Aires a informé ce mercredi de la tenue d’un nouveau procès.

Celui-ci se tiendra à partir du 17 mars prochain et jugera sept professionnels de santé, accusés de négligence dans leurs soins adressés à Maradona, décédé à l’âge de 60 ans en pleine convalescence postopératoire à son domicile.

L’Angola sort le chéquier pour affronter l’Argentine de Lionel Messi

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
39
01
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!