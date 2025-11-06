Mort de Maradona : un nouveau procès prévu en 2026

Nouveau rebondissement dans l’affaire Maradona.

Il y a maintenant cinq ans, le football perdait l’une de ses légendes avec la disparition de Diego Maradona. D’après les premiers rapports, le Pibe de Oro avait succombé à ses excès et addictions, comme le rapporte Le Parisien. Une justification que refuse de croire le clan de la victime, qui tient pour responsables de négligence plusieurs professionnels de santé.

Le clan Maradona n’en démord pas

Après un premier procès déclaré nul en mai dernier, ayant entraîné la démission de la juge Julieta Makintach chargée de cette affaire, le tribunal de San Isidro situé à Buenos Aires a informé ce mercredi de la tenue d’un nouveau procès.

Celui-ci se tiendra à partir du 17 mars prochain et jugera sept professionnels de santé, accusés de négligence dans leurs soins adressés à Maradona, décédé à l’âge de 60 ans en pleine convalescence postopératoire à son domicile.

