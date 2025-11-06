S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • Marseille-Atalanta (0-1)

Medhi Benatia très remonté contre les arbitres : « Ils sont arrogants »

TJ, avec LB au Vélodrome
Medhi Benatia très remonté contre les arbitres : « Ils sont arrogants »

La dernière case du bingo « Quand Marseille se fait voler ».

Après Roberto De Zerbi, Ulisses Garcia ou encore le maire de Marseille Benoît Payan, c’est au tour du directeur du football Medhi Benatia d’y aller de son commentaire sur une main oubliée par l’arbitrage, dans un enchaînement d’événements où l’OM a laissé filer de précieux points face à l’Atalanta. « Évidemment, quand tu leur parles, c’est limite ils te regardent, et c’est une chose qui me dérange peut-être encore plus que le penalty. Ils sont arrogants, c’est très dérangeant. […] Faut toujours se dire qu’à Madrid, c’était très sévère, et qu’aujourd’hui, c’est un vol », a commenté le dirigeant marseillais en zone mixte ce mercredi soir.

La performance collective marseillaise également ciblée

Visiblement soucieux, au même titre que De Zerbi, de ne pas faire porter la responsabilité de cette défaite uniquement sur le dos du corps arbitral, Benatia regrettait également la performance très moyenne de ses joueurs. « Les erreurs d’arbitrage, on ne peut pas les changer, on n’est pas les seuls à s’en plaindre et il ne faut pas regarder ça. Moi, je regarde surtout la prestation. En première mi-temps, on est capable de faire beaucoup mieux, surtout les 20 premières minutes, déroulait-il. On doit vraiment s’améliorer là-dessus, quand on joue avec le frein à main, avec de la retenue, on n’est pas cette équipe-là capable d’emballer les matchs. »

Chaude ambiance à Marseille.

Ivan Jurić calme le jeu après son altercation avec Ademola Lookman

TJ, avec LB au Vélodrome

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
38
01
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!