Medhi Benatia très remonté contre les arbitres : « Ils sont arrogants »

La dernière case du bingo « Quand Marseille se fait voler ».

Après Roberto De Zerbi, Ulisses Garcia ou encore le maire de Marseille Benoît Payan, c’est au tour du directeur du football Medhi Benatia d’y aller de son commentaire sur une main oubliée par l’arbitrage, dans un enchaînement d’événements où l’OM a laissé filer de précieux points face à l’Atalanta. « Évidemment, quand tu leur parles, c’est limite ils te regardent, et c’est une chose qui me dérange peut-être encore plus que le penalty. Ils sont arrogants, c’est très dérangeant. […] Faut toujours se dire qu’à Madrid, c’était très sévère, et qu’aujourd’hui, c’est un vol », a commenté le dirigeant marseillais en zone mixte ce mercredi soir.

La performance collective marseillaise également ciblée

Visiblement soucieux, au même titre que De Zerbi, de ne pas faire porter la responsabilité de cette défaite uniquement sur le dos du corps arbitral, Benatia regrettait également la performance très moyenne de ses joueurs. « Les erreurs d’arbitrage, on ne peut pas les changer, on n’est pas les seuls à s’en plaindre et il ne faut pas regarder ça. Moi, je regarde surtout la prestation. En première mi-temps, on est capable de faire beaucoup mieux, surtout les 20 premières minutes, déroulait-il. On doit vraiment s’améliorer là-dessus, quand on joue avec le frein à main, avec de la retenue, on n’est pas cette équipe-là capable d’emballer les matchs. »

Chaude ambiance à Marseille.

