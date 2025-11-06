John Stones admiratif devant Rayan Cherki : « Il voit des choses que personne ne voit »

Et il n’a encore rien vu !

Mercredi soir, entré à dix minutes du terme, Rayan Cherki a participé à la facile victoire de Manchester City contre le Borussia Dortmund (4-1). L’ancien Lyonnais s’est distingué en inscrivant un joli but après un slalom dans la défense allemande. De quoi attirer les louanges de son coéquipier John Stones. « Je suis heureux de l’avoir dans mon équipe. Son sang-froid, son habileté des deux pieds, son équilibre, son arrogance dans le bon sens du terme. Il prend le ballon, Il voit des choses que personne ne voit », a commenté l’international anglais.

La belle accolade avec Phil Foden

Si Rayan Cherki a montré en dix minutes qu’il pouvait peut-être postuler une place de titulaire ce dimanche en Premier League avec la réception de Liverpool, l’international français a également montré qu’il était pleinement intégré dans le groupe cityzen. À l’image de cette accolade à la fin du match avec son coéquipier Phil Foden. Deux hommes que la presse et les supporters ont naturellement opposés depuis l’arrivée de Cherki au début de l’été. D’abord jugés incompatibles sur le terrain, les deux attaquants de City ont montré qu’ils s’entendaient au moins bien.

Foden and Cherki in conversation after the game. A genuine hug. Two friends. Two footballing geniuses. Rivals are desperately trying to frame them as enemies, to drive a wedge between them and this is how they respond. Wow. What a performance. What a win. pic.twitter.com/AWEpwrGI8j — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) November 5, 2025

Une association Cherki-Foden derrière Haaland pour dimanche… prends note, Pep !

