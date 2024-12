Une équipe abandonne son match et se fait reléguer en deuxième division

Abandon : 3-0 ou relégation.

Pour certains, c’est loin d’être juste une défaite, cela peut être une stratégie. En plein duel pour garder sa place dans l’élite bolivienne, face au Real Oruro, qui luttait pour l’intégrer, le Royal Pari a complètement perdu les pédales. Battu par l’Academia del Balompie en finale d’accession, le Real Oruro avait une deuxième chance de passer en première division, mais semblait bien mal parti face à l’avant-dernier de Division Profesional, le Royal Pari. Ces derniers, tranquilles vainqueurs 4-0 à l’aller et qui défendaient leur place en première division, pensaient ainsi avoir plié l’affaire. Trop sûrs d’eux ? Peut-être.

Pénalty litigieux, coach qui pète un câble et bagarre générale

Car dans ce deuxième acte, tout vire au cauchemar. En 45 minutes, Real Oruro claque un 3-0 et n’est plus qu’à un but de l’exploit ! C’est là qu’à quelques minutes de la fin de la rencontre, l’arbitre siffle main et donne pénalty pour le Real Oruro. La suite, c’est l’Opinión qui la raconte. On découvre ainsi que l’« Inmobiliario » comme on le surnomme, a tout simplement quitté le terrain en guise de contestation, sur consigne de l’entraîneur, un certain David de la Torre. Sauf que ce dernier a véritablement pété un câble et coûté cher à son équipe.

Peut-être convaincu que le 3-0 suffirait à retourner la situation avec une victoire par forfait, pour offrir un 4-3 cumulé en faveur des siens, de la Torre s’est fait recadrer, et plutôt sèchement. En effet, la fédération bolivienne de football n’a pas laissé passer ça : relégation directe en deuxième division. Les joueurs de Royal Pari, abasourdis, troquent alors les crampons pour les poings et clôturent leur soirée en embrouille générale avec les policiers, intervenus pour protéger le corps arbitral.

