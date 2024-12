Le fils adoptif de Christophe Galtier condamné à deux ans de prison avec sursis

Vu et pris.

Déféré devant le Tribunal correctionnel de Marseille, John Valovic-Galtier, le fils adoptif de Christophe Galtier, a été condamné ce lundi à deux ans de prison avec sursis et 300 000 euros d’amende pour « escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la profession d’agent sportif et blanchiment ». La société créée par John Valovic-Galtier, Player Agency, ainsi que la société lyonnaise Score Agencies reposaient, selon le tribunal, sur un même modèle irrégulier : d’un côté un conseiller non-titulaire de la carte professionnelle qui effectuaient les démarches aboutissant à la conclusion d’un contrat de transfert grâce à son réseau ou son expérience professionnelle, de l’autre des agents de joueurs officiels mais inactifs dans les négociations et n’intervenant qu’à la signature du transfert

Damien Comolli également condamné

Le président du Toulouse FC, Damien Comolli, a également comparu aux côtés de six autres personnes dans le cadre du même procès et a été condamné à payer 30 000 euros d’amende pour un contrat de transfert irrégulier selon les magistrats qui ont motivé leur décision par le fait que les huit prévenus sont condamnés pour avoir contourné « avec une certaine mauvaise foi » la loi régissant l’activité d’agent sportif.

Parmi les autres prévenus, David Venditelli, responsable de la société lyonnaise Score Agencies, a été condamné à un an de prison avec sursis et 200 000 euros d’amende et Jérémie Sutter à un an de prison avec sursis et 100 000 euros d’amende. Qualifiés par le procureur d’« agents de façade » et de « prête-nom », trois agents officiels ont été condamnés : Alexandre Bonnefond à un an de prison avec sursis et 50 000 euros, Tristan Sauzon à six mois avec sursis et 5000 euros d’amende et David Wantier à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende également. Les deux premiers se sont aussi vus interdits d’exercice professionnel, respectivement pendant cinq ans et un an. Emmanuel Desplats, directeur général de Dijon (National),est de son côté condamné à 10 000 euros d’amende.

John Valovic-Galtier a annoncé interjeter appel de cette sanction.

