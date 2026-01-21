L’OM va devoir se passer d’un cadre contre Liverpool

Un blessé de dernière minute. L’OM se serait bien passé d’une mauvaise nouvelle à quelques heures de recevoir Liverpool dans un match important pour se rapprocher de la qualification en barrages en Ligue des champions : ce mardi soir, Marseille va devoir faire sans Emerson Palmieri.

Dans un communiqué, l’OM indique que le défenseur s’est blessé à la cuisse gauche à l’entraînement de mardi, sans préciser la durée d’indisponibilité du joueur.

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2026

Il faudra faire sans le joueur de 31 ans contre Liverpool et peut-être même pour une autre rencontre attendue, celle face à Lens, ce week-end. Depuis son arrivée en provenance de West Ham, Emerson s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi, ne manquant aucun match de Ligue 1 et livrant même une prestation de gala face au SCO Angers samedi dernier.

En direct : Marseille-Liverpool (0-0)