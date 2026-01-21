S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Accusations de traite d'êtres humains et travail dissimulé : le clan Hernandez réagit

Accusations de traite d'êtres humains et travail dissimulé : le clan Hernandez réagit

Les Hernandez dans la tourmente. Ce mercredi, Paris Match a révélé que Lucas Hernandez et sa femme Victoria Triay font l’objet d’une plainte pour traite d’être humains et travail dissimulé, déposée par une famille colombienne chargée d’assurer la sécurité et la propreté de leur résidence francilienne entre septembre 2024 et novembre 2025. Horaires de travail inhumains, salaires bas, faux papiers, paiements en liquide et obligation de port d’armes pour le personnel de sécurité… les accusations autour du couple Hernandez font énormément parler.

« Nous n’avons jamais agi dans le mépris de la loi »

Par la voie d’un communiqué, Lucas Hernandez a réagi à ces faits avancés sur ses réseaux sociaux. « Nous avons ouvert notre maison et nos vies à des personnes qui se sont présentées comme des amis, qui ont sollicité notre bienveillance et pour lesquelles nous avions une véritable affection. Nous les avons aidées, soutenues et crues lorsqu’elles nous ont assuré être en cours de régularisation de leur situation. Cette confiance a été trahie », balaie le défenseur du PSG.

Encore suspendu mardi soir (il avait reçu un rouge contre Tottenham, le 26 novembre dernier) lors de la défaite parisienne au Sporting Lisbonne, Hernandez dit être « tombé des nues » à la découverte de cette plainte menée par leurs ex-employés. « Nous avons été manipulés par des récits chargés d’émotion et de fausses assurances. Nous n’avons jamais agi avec une intention malveillante ni dans le mépris de la loi. » 

La justice devra démêler le vrai du faux de cette histoire invraisemblable.

