Les biopics de footeux oubliés qu’on veut voir

Le nom de Marty Reisman ne vous dit rien ? Non, ce n’est pas le frère du présentateur des 12 coups de midi , c’est un pongiste américain des années 1950. Plus besoin de savoir ça pour briller en société puisque celui qu’on surnommait l’Anguille est la personnalité la plus en vogue du moment grâce à Marty Supreme , son quasi-biopic porté par la star Timothée Chalamet. S’il est l’heure de redonner leurs lettres de noblesse aux sportifs oubliés, voici cinq idées de films qui auraient un succès fou à l’international.

→ Il s’appelle Just

Quand Marty Reisman remportait l’US Open 1958, Just Fontaine inscrivait treize buts durant la Coupe du monde en Suède, record jamais battu par R9, CR7 ou KM9. Un épilogue parfait pour un film inspirant durant lequel le gamin de Marrakech gravirait chaque étape les unes après les autres, de l’US marocaine au grand Stade de Reims, tout en étant souvent dans l’ombre. Ses fractures à répétition et une fin de carrière cruelle permettraient d’arracher quelques larmes dans les salles et d’obtenir un beau titre de Première dans la bande d’annonce : « Puissant ! »

Qui pour jouer son rôle : Tahar Rahim, il n’y a que lui qui peut traverser 89 ans en une heure et demie.

→ Une place au soleil

C’est l’histoire de Pascal Chimbonda, un mec qui a disputé une Coupe du monde sans trop savoir pourquoi et qui, depuis, est vice-champion du monde et a la chance d’avoir une marionnette des Guignols. C’est aussi l’histoire d’un mec qui s’est battu contre le racisme en Corse, avant de s’exiler dix ans en Angleterre voir si l’herbe y était plus verte. Peu ou prou un club par saison, histoire de faire voyager les téléspectateurs, et un retour en France à Arles-Avignon pour six petits matchs. Un nouveau départ pour les neuvième et dixième divisions britanniques et un scénario de working class hero taillé spécialement pour Ken Loach.

Une vraie dégaine de star

Qui pour jouer son rôle : Forest Whitaker, avec la même coupe que dans Ghost Dog.

→ Zlatané

Amadeus, The Social Network, Rush… Les meilleurs biopics parlent de rivalité parce qu’il n’y a, après tout, rien de plus savoureux que l’odeur du sang. Plutôt que de s’intéresser à Zlatan Ibrahimović, gueule de cinéma par excellence, mieux vaut s’attarder sur Johan Elmander, son éternel suppléant. En équipe nationale suédoise seulement, parce qu’en club, on est plutôt sur de la géographie de villes moyennes aux quatre coins de l’Europe. De quoi faire un bon road trip fait de testostérone, de parties de PES 6 et de simulations.

Qui pour jouer son rôle : Raphaël Quenard, à défaut de faire celui sur Johnny Hallyday.

→ Le Frenchie

Voici le futur biopic préféré des cours de récréation. Treize ans après Les Petits Princes, direction l’INF Clairefontaine pour découvrir les coulisses de la plus grande pépinière française avec des scènes émouvantes que seuls les enfants peuvent nous offrir. Puis, c’est le départ en Angleterre pour le jeune mais ambitieux Jérémie Aliadière, un climax marqué par la succession de galères outre-Manche et un transfert avorté à Marseille. Mais tout est bien qui finit bien, la gueule d’ange revient au pays et s’éclate au FC Lorient. Le Journal de Mickey a déjà mis cinq étoiles.

Le Santiago Munez français.

Qui pour jouer son rôle : Manoâ Varvat quand il est jeune, Xavier Dolan pour la partie en tant qu’adulte.

→ Carlos

Non, non, il n’est pas question de refaire un biopic sur la vie du terroriste, mais plutôt de romancer celle de Carlos Bocanegra. Timothée Chalamet était fan de l’ancien défenseur de Saint-Étienne et il passe son temps à le dire sur tous les plateaux télé, histoire de bien nous rappeler que c’est un puriste. Mais pour séduire Hollywood, il faudra un peu plus que Rennes et Sainté. Alors, pourquoi ne pas pimenter sa carrière et dire qu’après Chicago, le joueur a brillé à Manchester United, s’est cassé les dents au Real avant de tout exploser à Barcelone, qu’il a offert à la Team US la Coupe du monde 2010 et qu’il a remporté deux Ballons d’or. Et si les Ricains y croient, on pourra même dire qu’il a gagné la Coupe de France avec Rennes en 2009. Plus c’est gros, plus ça passe.

Qui pour jouer son rôle : Timothée Chalamet himself.

