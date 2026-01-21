S’abonner au mag

Un Toulousain file en deuxième division allemande

Un Toulousain file en deuxième division allemande

Home sweet home. Le Toulouse FC et le SV Darmstadt ont annoncé ce mercredi que le milieu de terrain allemand Niklas Schmidt quittait les Violets pour retourner en Allemagne, deux ans et demi après son arrivée.

Le club de Darmstadt prête le joueur de 27 ans jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat à l’issue de celle-ci. Actuellement troisièmes de Bundesliga 2, les Fleurs de Lys espèrent que leur nouvelle recrue constituera un renfort précieux dans la course à la montée vers l’élite du football allemand.

Retrouvailles avec son entraîneur

De retour en Allemagne, Schmidt retrouvera une vieille connaissance : Florian Kohfeldt. L’entraîneur du SV Darmstadt connaît bien le milieu de terrain pour l’avoir dirigé à Brême, où il était à la tête des équipes première et réserve du Werder. Sous ses ordres, Schmidt avait disputé 34 matchs de 3e division entre 2016 et 2017 avec la réserve brêmoise.

Schmidt et Kohfeldt parviendront-ils ensemble à retrouver la Bundesliga ?

