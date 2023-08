Toulouse recrute en Bundesliga

Livraison très spéciale.

Toulouse a annoncé la signature de Niklas Schmidt, milieu offensif ambidextre en provenance du Werder, qui a affronté les Haut-Garonnais en match amical il y a deux semaines. Le joueur de 25 ans, qui s’est engagé pour quatre ans, est la sixième recrue de l’été pour le TéFéCé, la deuxième la plus chère (2,5 millions d’euros seulement). Il s’agira de la première expérience hors d’Allemagne pour Schmidt, qui a scoré trois fois en 25 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée. Il peut également évoluer en tant que récupérateur ou relayeur. Dans une courte vidéo, l’international U16, U17 et U19 a été présenté en sortant d’un… carton de déménagement, livré en temps et en heure par un des partenaires du club.

𝙒𝙞𝙡𝙠𝙤𝙢𝙢𝙚𝙣 𝙉𝙞𝙠𝙡𝙖𝙨 🇩🇪 Notre milieu de terrain est la sixième recrue à nous rejoindre cet été, en provenance du Werder Brême ! #Mercato ✍️ #DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/DQENGgW1iD — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 4, 2023

Enfin un Allemand capable de sortir d’une phase de groupes ?

