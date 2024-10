Pronostic Aston Villa Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayern costaud à Aston Villa

Auteur d’une excellente saison l’an passé, Aston Villa a terminé sur une très belle 4e place derrière Man City, Arsenal et Liverpool. Grâce à ce résultat, les Villans ont décroché leur place en Ligue des champions. Pour leur entrée en lice dans cette compétition européenne, les hommes d’Unai Emery ont parfaitement négocié leur déplacement en Suisse contre les Young Boys de Berne (0-3). Ce résultat confirme les bonnes dispositions des partenaires de Lucas Digne, très solides dans cette entame de championnat. En effet, les Villans ont seulement perdu un match à domicile contre Arsenal, lors duquel ils auraient certainement mérité mieux. Le week-end dernier, Aston Villa a de nouveau laissé des points en route sur la pelouse du promu, Ipswich (2-2). Dans ce match, le club de Birmingham n’a pas su tuer le match et a laissé son adversaire finalement revenir en fin de rencontre. Néanmoins, Villa reste à une très belle 5e place à 2 points de Liverpool, leader. Pour affronter le Bayern, Emery compte sur Watkins, qui est devenu l’un des meilleurs buteurs de Premier League, ou sur le puissant Rogers. En plus de ces attaquants, Villa peut s’appuyer sur la pépite Dhuran. Le Colombien est certainement l’un des attaquants les plus prometteurs.

De son côté, le Bayern a vu sa supériorité nationale être malmenée l’an passé. En effet, les Bavarois ont fini en 3e position du classement derrière l’intouchable Bayer Leverkusen mais aussi derrière Stuttgart. En Ligue des champions, les partenaires de Kimmich ont montré un beau visage mais se sont inclinés en demi-finales face au Real Madrid. Cet été, pour relancer la machine munichoise, les dirigeants du club ont misé sur Vincent Kompany et ont recruté l’international français Michael Olise, déjà très à l’aise dans cet exercice (5 buts et 3 passes depuis son arrivée). Dans cette entame de championnat, le club bavarois est très solide avec 4 victoires et un nul. Lors du dernier match, les hommes de Kompany ont signé un nul face au Bayer Leverkusen (1-1). Après avoir concédé l’ouverture du score, les Bavarois sont revenus au score par Pavlović sur une superbe frappe. Pour lancer cette campagne de Ligue des champions, le Bayern a surclassé le Dinamo Zagreb (9-2) avec un quadruplé de Kane, qui a aussi marqué 5 buts en 5 matchs de Bundesliga. Sur cette belle dynamique, le Bayern et Kane devraient prendre le dessus sur Aston Villa dans une rencontre agréable.

